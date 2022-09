Treier vigastusest: kogu taastumine võtab kolm kuud aega

"Taastumine läheb hästi tegelikult. Hetkel on tähtis liikuvus tagasi saada. Sellega tööd teemegi," kommenteeris Treier.

Treieri sõnul on veel tööd palju ning kogu taastumise peale kulub vähemalt kolm kuud.

"Kogu taastumine võtab kolm kuud aega, et see kõik tervenisti ära paraneks. Tööd on veel palju," sõnas Treier ERR-ile.

Treieri sõnul on Itaalia koondise mängustiil agressiivne ja kiire ning esimene kohtumine kodupubliku ees saab olema väga keeruline.

"Oleks ise väga tahtnud neid aidata. Itaallaste jaoks saab see olema väga tähtis mäng, et rütm kätte saada. Esimene mäng kodupubliku ees on väga keeruline nende jaoks. Nad on väga agressiivsed ja kiired," ütles Treier Eesti esimese mängu vastaste kohta.

"Ma arvan, et enesekindlusest meil puudu ei jää. Muidugi kõik on jalgadega maa peal. Teame väga hästi, et kõik on noored ja vastu tulevad natuke suuremad nimed," ütles Treier.

Treier usub, et avamänguks tuleb kindlasti täismaja kohale ja Itaalia publik on väga kuumavereline.

"Milano areen on rahulikum, kui teistes linnades. Õhtuks on oodata täismaja. Itaalia fänne tundes, siis kui midagi hästi läheb, on nad väga kuumaverelised," kommenteeris Treier.