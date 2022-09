Henri Drell: meile Jukka Toijala kuri hääl väga meeldib

"Meile Jukka Toijala kuri hääl väga meeldib," lausus Henri Drell ERR-ile. "Närvi veel ei ole. Küll see vist enne mängu tuleb. Praegu on ikkagi päevane aeg veel."

Eesti meeskonda esitleti meediale kui noort, talendikat ja ambitsioonikat. Drelli sõnul peab see paika. "Ma tunnen end hästi. Ma arvan, et kõik tunnevad end hästi. Oleme noored, ambitsioonikad, vihased ja kurjad ja kõik me pahad oleme. Ma ei oskagi rohkem öelda. Me läheme hästi mängima."

"Ma arvan, et iga mees mõtleb, et see on ikkagi suur lava," lausus Drell. "Lava maailma. Absoluutselt kõik: treenerid, füsioterapeudid ja mängijad. Ma arvan, et mehed on ambitsioonikad ja kõik annavad endast sada protsenti."

Drell on üks Eesti koondislastest, kel on Itaalias mängimise kogemus olemas, sest kuulus kõrgliigaklubi Pesaro võistkonda. "Itaalia publik ongi hullumeelne. Tuleb nendega harjuda," ütles Drell.

"Nad kindlasti hakkavad homme hullu panema. Kui meil läheb halvasti, siis nad hakkavad meile karjuma, et oleme halvad ja pahad. Aga ma arvan, et see ongi hea - ajab vihasemaks ja võib rohkem motivatsiooni anda."

Mis võiks olla võidu võti? "Nagu mister Jukka Toijala ütles - palju energiat, palju distsipliini ja peab visked kotti panema. See ongi korvpall."

Eesti - Itaalia EM-finaalturniiri kohtumine algab reedel, 2. septembril kell 22.00. Sündmuste käigule saab kaasa elada Vikerraadio ja ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.