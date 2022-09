Enden: mäng võiks käia rohkem läbi Vene ja Dorbek võiks rohkem visata

Kristian Kullamäe (isa Gerd Kullamäe)

"Me ootame häid kolmeseid ja meeskonnalt seda, et talle neid kohti kätte mängitaks. Siiamaani ei ole väga näinud neid. Tal on hea vise, hea käsi - see on tema tugevaim külg nagu ka isal. Kristian on isast selles mõttes mitmekülgsem, et läheb ka teravamalt korvi alla läbi, mida isa väga ei armastanud teha, ja lahendab neid sealt ka ära. Aga kõigi nende noorte kohta võib öelda, et on arenguruumi ja tuleb tööd teha individuaalse tehnika ja pallikäsitluse osas. Ja Kristjani puhul - et ta otsiks neid olukordi ise ja et õigel hetkel tuleks söödud. Vise on tal hea ja seda trumpi peab kasutama."

Sten Sokk (isa Tiit Sokk):

"Tema on veteran - üle 30 juba. Tema on nendest isadest-poegadest see, kes isale alla jääb. Tiit oli omal ajal üks paremaid mängujuhte Euroopas. Aga Timmu on oma mängustiililt ja liigutustelt hästi Tiidu sarnane. Teeb petteid ja loeb sama hästi mängu, aga võib-olla natuke jääb midagi vajaka..."

Henri Drell (isa Harri Drell):

"Tal ei ole lepingut ja see EM saab tema jaoks olema väga oluline. EM on selline koht, kuhu treenerite ja skautide pilgud on pööratud. See on nii raske katsumus ja koht, pärast mida antakse hinnanguid, mis tasemel sa oled. Kõik need eelnevad mängud on nagu köki-möki. Aga jälle mees, kes on potentsiaalilt väga-väga palju. Ta mängib natuke teist ampluaad kui isa Harri. Natuke oleks vaja suu kinni panna ja staarijuttu natuke maha tõmmata ja hakata reaalselt tööd tegema. Kõik need NBA jutud ja... ta pole veel Euroopaski midagi näidanud. Aga potentsiaali on poisil ja kui ta teeb õiget tööd, siis on kõik veel võimalik."

Siim-Sander Vene (isa Priit Vene):

"Meeskonna kaptenina peaks suutma nooremaid kolleege ette valmistama, mis on oodata. 2015. aastal alustasime kahe miinus kolmekümnega ja söödi ära... me ei olnud nii agressiivse mänguga harjunud. Nüüd valisime kontrollmängudeks õiged vastased - kõik ei mänginud muidugi täie jõuga. Aga saime natuke tunda, mis ees ootab ja seda tuleb korrutada kolmega. Ma usun, et tema on see mees, kes... kiirusest jääb juba puudu ja vanus on ka selline, aga tema mängulugemise oskus, visete valik ja võib-olla peaks mäng rohkem läbi tema käima. Siis tuleb rohkem loogilisi lahendusi. Võrreldes isaga? Kõvasti üle mänginud! Aga isa ja ema olid mõlemad hästi targad mängijad, kes oskasid mängu lugeda. Ju see geen on vanematelt pärit."

Martin Dorbek (isa Allan Dorbek):

"Martin on ka igati isa üle mänginud, ma arvan. Martini puhul on jäetud kasutamata tema rünnakupotentsiaal. Öeldakse küll, et kaitsespetsialist, aga korvpallis on vaja kahel pool väljakut mängida, et olla meeskonnale kasulik. Ta on korra koondises näidanud, kus viskas mingis mängus kolmeseid 5/6 ja pärast seda istutati pingile. Ma ei tea miks? Kas ta ei taha või ei julge või kes talle on sisendanud, et ta ei tohi visata. Tegelikult on käsi täitsa olemas."

Kerr Kriisa (isa Valmo Kriisa):

"Ma loodan väga, et Kerr oleks poolgi nii kõva töömees ja sellise suhtumisega nagu Valmo. Siis võime tõesti loota, et temast tuleb kõvasti üle keskmise taseme mängija Euroopas või kus iganes. Praeguse seisuga... pallikäsitlustehnika, põrgatustehnika on palju parem kui isal. Vise on ka veidi ebastabiilne nagu isal. Aga mõlemad võivad visata. Muidu on raske omavahel võrrelda, aga ambitsioonid on Kerril suured ja loodame, et need ka täituvad."