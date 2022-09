Kriisa: satsina võitu ei saanud ja kokkuvõttes see loeb

Kriisa oli rahul isikliku sooritusega, kuid kokkuvõttes loeb meeskonnamäng ja paraku seal Itaaliale vastu ei saanud.

"Olgugi, et saime pähe. Mängisime hingestatult. Tuli üks pikk ja paha mõõn sisse, millega mängu vahe jäigi sisse. Turniir on veel nii pikk. Isiklikus plaanis tõestamist oli vaja, aga see tegelikult ei loe. Satsina võitu ei saanud ja see loeb kokkuvõttes," sõnas Kerr Kriisa peale mängu.

Kriisa sõnul oli Eesti publikut hästi kuulda ning see tegi meele heaks.

"Uhke on olla eestlane. Nii väike rahvas nagu me oleme. Eesti rahvast oli kuulda ja see teeb ainult meele heaks. Endal tulid ka külmavärinad peale," lisas Kriisa.