Peamänedžer Raido Roos: mängijad on eraldi tubades - see on väga suur asi

Eesti korvpallikoondise peamänedžer Raido Roos kirjeldas intervjuus ERR-ile, millised tingimused Milanos valitsevad. Näiteks saab iga mängija individuaalse toa ja see on pika turniiri jooksul värskendav boonus.

"Hotelliga üllatusi ei ole. Käisime site visit'il ära. Teadsime, mida oodata. Koostöö itaallastega on andnud erivõimalusi. Mängijad on eraldi tubades - ei pea olema kahestes. See on väga suur asi. Periood on pikk," lausus Roos.

"Treeningsaal on väga mugav - seitse minutit sõitu, kõik on hästi. Politseieskort täna juba töötas, eile oli natuke keeruline. Mängusaali on pikem tee, hetkel on planeeritud 40 minutit sõitu, aga usun, et saame 25-ga hakkama. Mängijate jaoks on meie poolt enam-vähem maksimum antud."

Mingeid eritellimusi ühelegi mehele siiski tehtud ei ole. "Ma arvan, et EM-il on tase nii kõrge, et ei pea väga palju endast üle minema. Meil on eraldi korrus, mis tähendab seda, et meil on oma meeting-room, söögiruum - me ei pea hotellis teistega kokku puutuma, mis on kiire graafiku puhul ülimugav."

Roos tunnistas, et alati oleks suurem taustajõudude hulk parem. "Aga hetkel oleme korvanud treenerite puudujääke infosüsteemidega, et töötunnid oleks lühemad. Ma arvan, et nii palju, kui meid täna on... kõik panevad suure südamega ja saame hakkama!

Eesti - Itaalia EM-finaalturniiri kohtumine algab reedel, 2. septembril kell 22.00. Sündmuste käigule saab kaasa elada Vikerraadio ja ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.