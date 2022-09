Siim-Sander Vene itaallastest: eks nad on ikka keevaverelised

"Lootust ikka on, aga need eelmised mängud ei loe homme midagi. Üsna erinevad võistkonnad ja natuke teises stiilis turniir ka. Ma arvan, et meil omad võimalused on ikka," kommenteeris koondise kogenuimate hulka kuuluv Siim-Sander Vene ERR-ile.

Ise Itaalia liigas klubikorvpalli mänginud Vene nimetab Itaalia korvpalli iseloomujooneks tulisust. "Eks nad on ikka keevaverelised. Selle peal on neil palju seda mängu. Nende peatreener on väga keevaline persoon," sõnas ääremängija.

"Eks nad põlemise pealt mängivad, lahtist ja küllalt kiiret korvpalli. Distsipliin on enam-vähem paigas, aga samas on see kiire ja kaugelt viskajaid on täitsa normaalselt. Atraktiivne peaks olema nende mäng küll."

Milanos toimuvale mängule on oodata ca 12 000 pealtvaatajat. "Mida rohkem, seda ägedam ikka. Meeleolu on ka üks osa mängust. Karta pole midagi," lausus Vene. "Sellepärast ju mängimegi seda mängu, et oleks palju rahvast saalis ja hea emotsioon. See teeb kõik lõbusamaks ja meeldivamaks."

"Kolm põhiliikumist on. Numbreid ei saa igaks juhuks öelda. Kolm põhiliikumist ja neli-viis, mida vahepeal veel kasutame," ütles Vene. "Plaan on ilus, aga kuidas mängus välja näeb, saab homme näha. Üldiselt arvan, et oleme enam-vähem valmis."

Eesti - Itaalia EM-finaalturniiri kohtumine algab reedel, 2. septembril kell 22.00. Sündmuste käigule saab kaasa elada Vikerraadio ja ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.