Selgus Eesti meeste korvpallikoondise koosseis EM-finaalturniiriks

Eesti rahvuskoondis alustas ettevalmistust juuli lõpus ning tänaseks on peetud viis kontrollmängu ning kaks 2023. aasta MM-i kvalifikatsioonimängu. Kontrollmänge alustati augustikuu alguses kahe mänguga Leedu koondise vastu, kui Klaipedas ja Alytuses toimunud kohtumistes pidid eestlased leedukate paremust tunnistama. Seejärel peeti Tartus Ilmar Kullami korvpalliturniiril kaks mängu Belgia ning Bosnia ja Hertsegoviinaga, kus Eesti koondis võttis turniirivõidu, alistades mõlemad vastased. Kontrollmängudele tõmmati joon alla 19. augustil, kui kohtuti Läti koondisega Riias, kus eestlased pidid väljakuperemeeste paremust tunnistama, vahendab basket.ee.

Möödunud nädalal mängis koondis kaks mängu 2023. aasta MM-valiksarjas, kui esmalt kohtuti neljapäeval valitseva Euroopa meistri Sloveeniaga võõrsil ning pühapäeval koduväljakul Saku Suurhallis Soomega, kus küll kahjuks mõlemas mängus tuli tunnistada vastaste paremust.

"Me oleme ettevalmistusperioodil liikunud õiges suunas, aga nagu spordis ikka, on ka meil olnud mõned mured. Kogu periood ei läinud päris nii nagu me oleks soovinud, kus mõned haigestumised ja vigastused jätsid oma jälje. Kokkuvõttes me oleme liikunud õiges suunas ja ma arvan, et siin ei ole midagi halvasti. Iga mänguga on loksunud teatud asjad paika ja me oleme valmis," võttis Eesti koondise peatreener Jukka Toijala ettevalmistusperioodi kokku.

Rääkides koondise eesmärkidest eelseisval EM-finaalturniiril jääb Toijala realistiks ning ütleb, et Eestil on noor ja näljane meeskond, kuid tehes oma asju hästi, on võimalik vastu saada kõikidele meeskondadele. "Eks korvpalli vastu on huvi Eestis alati suur olnud ning seda eriti järgmistel nädalatel, mis on väga tore. Aga eks kõigil on omad arvamused, et mis oleks hea ja sobiv eesmärk ning kõigil on õigus seda arutada. Aga ma proovin olla realist ja mõelda nii nagu ka mängijad on öelnud - meil on noor ja näljane meeskond, kes ei ole veel nii mängijate kui võistkonnana suuri tulemusi saavutanud. Me ei ole favoriidid, aga meil on kõva usk sellesse, et kui me teeme oma asju hästi, siis me saame kõikide meeskondade vastu hakkama.

"Kui me alustasime selle projektiga, oli eesmärk saada EM-ile ning selle me oleme täitnud. Aga eks meie unistus on see, et me mängime nii hästi, et saame alagrupist edasi. Nüüd finaalturniir näitab, kui hästi me selle noore meeskonnaga seal mängime, aga elame üks päev ja mäng korraga," räägib Toijala EM-finaalturniirist.

Eestist on Milanosse kohale sõitmas ligi 2000 korvpallifänni ning Toijala sõnul soovib koondis pakkuda fännidele hingestatud mängu ning häid emotsioone. "Me oleme valmis selleks, et me anname endast kõik, mis meil on anda. Tahame pakkuda Eesti fännidele hingestatud korvpalli ning häid emotsioone, soovime anda endast parima. Kui me nii teeme, siis on lihtne fännidel meile kaasa elada. Aga muidugi kui meil tuleb raskeid hetki, siis ootame fännide toetust väljaku ääres, sest teie tugi kuuenda mehena väljakul on meile oluline."

Eesti meeste korvpallikoondise koosseis FIBA Eurobasket 2022 finaalturniiril.

Sten Sokk

Kerr Kriisa

Kristian Kullamäe

Martin Dorbek

Janari Jõesaar

Henri Drell

Sander Raieste

Siim-Sander Vene

Kristjan Kitsing

Rauno Nurger

Matthias Tass

Maik-Kalev Kotsar

Peatreener: Jukka Toijala

Abitreenerid: Heiko Rannula, Indrek Reinbok

Peamänedžer: Raido Roos

Abimänedžer: Jalmar Joosep Saar

Füsioterapeudid: Priit Lehismets, Harvis Mill, Riina Riisik

Arst: Taivo Väärsi

Pressiesindaja: Eerik Parvits