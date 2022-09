Markkaneni 33 punkti ei aidanud Soomet võidule

Soome võitis esimese veerandaja kindlalt 27:16, kuid Iisrael tuli teisele veerandajale hoopis teise meelestatusega peale ning seis viigistati poolajaks.

Edasi läks mäng punkt-punktis ning pigem hoidis juhtpositsiooni Iisraeli koondis. Minut enne kohtumise lõppu juhtis Soome ühe punktiga. Seejärel võttis Soome staar Lauri Markkanen tähtsa viske enda peale ning tabas kahepunktiviske. Iisrael vastas kohe kolmepunktiviskega ning see tähendas, et normaalaeg lõppes viigiga.

Lisaajal ei visanud kumbki koondis esimese kahe minuti jooksul punkte, kuid siis hakati skoori tegema ning 13 sekundit enne lisaaja lõppu oli Soome taga viie punktiga. Viimasel sekundil tabatud kolmepunktivise vähendas vahe kahele punktile, kuid võitu see põhjanaabritele ei toonud.

Soomlaste ja üldse mängu parimana tõi Markkanen 33 punkti ja 12 lauda. Deni Avdija (Iisrael) viskas 23 punkti ja võttis 15 lauda.

C-grupi kohtumises, kuhu kuulub ka Eesti koondis, olid võistlustules Ukraina ja Suurbritannia. Ukraina hoidis mängu pigem enda kontrolli all ning poolajaks oli edu 10-punktine. Kolmandal veerandil otsustati põhiliselt mängu saatus ära, kui Ukraina võitis veerandaja 24:12. Lisaks tehti viimase veerandaja algul 6:0 spurt ning sellega oli edu juba ligi 30-punktine. Sealt enam Suurbritannia välja ei suutnud tulla. Lõpuks võitsid ukrainlased mängu 90:61.

Laupäeval kohtub Eesti koondis just Ukrainaga. Mängu algus on kell 18.00.