Kotsar: ideaalses mängus oleme 40 minutit agressiivsed

Eesti mängib Milanos toimuval alagrupiturniiril võõrustajate, Ukraina, Horvaatia, Suurbritannia ja Kreeka meeskondadega. "Loomulikult Kreeka, Itaalia on omaette klassiga. Horvaatia on ka väga tugev vastane. Ülejäänud: Ukraina, Suurbritannia - nad on umbes meie tasemel," kirjeldas Kotsar ERR-ile.

Kotsaril tuleb turniiri jooksul rinda pista mitmete maailmaklassi keskmängijatega, teiste seas ka NBA superstaari Giannis Antetokounmpoga.

"Ootan absoluutselt iga meeskonnaga mängimist. Loomulikult on Kreeka vastu väga äge mängida. Eriti, kui selline mees on vastas," lausus Kotsar. "Aga samas saab olema väga huvitav ka kõigi teistega. Ühtegi lihtsalt mängu EM-il ei tule ja loodan, et me ei anna vastastele ka ühtegi lihtsat mängu."

Eesti koondisel oli korralik ettevalmistusperiood: mitmed kontrollmängud ja ka kaks MM-valikkohtumist. "Ma arvan, et see koondisetsükkel, mida teinud oleme - ettevalmistusperiood ja MM-i kvalifikatsioon - on olnud hästi hea. Hästi palju kvaliteetseid treeninguid," sõnas Kotsar.

EM-finaalturniiriks oli see piisav? "Ma arvan, et ikka oli. Loomulikult igas olukorras tahad veel ja veel, aga mingi hetk pead piiri tõmbama ja EM-ile minema. Olen ettevalmistusperioodiga väga rahul ja ma arvan, et treenerid on."

Ta ei oska välja tuua elemente, mida peab eriti heaks või midagi, mis tekitab muret. "Ma ei usu, et oskan niimoodi välja tuua. Üleüldine enesekindlus. Sama on nii minul ka teistel poistel. Kas vastu tuleb NBA üks parimaid mängijaid või mõni teine - kõigi vastu mängime samamoodi, nahaalselt ja agressiivselt," vastas keskmängija.

"Ideaalne mäng oleks lihtsalt see, et oleme 40 minutit agressiivsed. Lihtsalt anname terve mängu endast kõik. Ülejäänud sujub paika."