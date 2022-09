Kullamäe EM-i avalahingu eel: tuleb julgelt mängida, põdeda pole vaja!

"Me oleme piisavalt palju kokku treeninud ja mänge on all, midagi karta ei ole," rääkis Eesti koondise mängujuht Kristian Kullamäe ERR-ile. "Tuleb teha omi asju, mida treenerid on rõhutanud ja siis on meil võimalus olemas Treenerid on asjad suhteliselt lihtsad hoidnud, teatud rõhk on pandud väikestele detailidele ja neid tuleb järgida."

"Kaitse peab pidama saama, kui me nendega jooksma hakkame, läheb võib-olla keeruliseks. Ma arvan, et täna on märksõna lauavõitlus. Kui me saame oma kaitselauapallid kätte, on meil ka rünnakul kergem," iseloomustas Kullamäe mängus otsustavaks saavaid asju.

Koos võõrustajariigi Itaaliaga on Eesti vastasteks C-alagrupis Kreeka, Horvaatia, Ukraina ja Suurbritannia. Kõik kohtumised peetakse Milano Mediolanumi korvpalliareenil, mis mahutab ligi 13 000 inimest ning on pärast avamist 1990. aastal läbinud kaks uuenduskuuri, kuid on sellele vaatamata veidi ajahambast puretud.

"Tavaline suur korvpalliareen, ei midagi erilist! Rahvas on kaugel, see on võib-olla eripära, platsi ümber on meedia, rahvas on suhteliselt kaugel. Loodetavasti Eesti hüüdeid on paremini kuulda," iseloomustas Kullamäe mängupaika.

Gert Kullamäe on EM-i kadalipu ise läbi käinud, milliseid nõuandeid ta pojale kaasa andis? "Tuleb julgelt mängida ja põdeda ei ole vaja. Arvan, et see väga hea võimalus meie koondisele, viimati olime siin ju 2015. Tuleb iga hetke nautida ja väljakul võidelda. Kui suudame võitlejahinge näidata, läheb see publikule korda ja saame loodetavasti suuri asju teha."