Raducanu Williamsist: ta muutis tennist

Teisipäeval andis Williams teada, et lõpetab tennisekarjääri. Ta on 23 suure slämmi üksikmängu tiitliga edukaim tennisist ning on veetnud maailma esinumbrina 319 nädalat.

"Ta muutis kindlasti mängu," ütles Raducanu ajakirjandusele pärast kaotust Camila Giorgile Toronto turniiril.

"Pole tegelikult kedagi, kes oleks naiste mängu niimoodi domineerinud nagu tema, nii et ta on selles osas tõesti palju muutnud."

Williams kavatseb pärast US Openit, mis toimub 29. augustist 11. septembrini, karjääri lõpetada. Williams on olnud professionaal alates 1995. aastast.

Raducanu on oma karjääri algusjärgus ja kuigi 19-aastane naine pole kunagi Williamsiga vestelnud, on ta siiski temast inspireeritud.

"See on uskumatu, et ta on karjääris nii palju saavutanud," ütles Raducanu.

"On inspireeriv teda mängimas näha. Ta jätkab mängimist, sest ilmselgelt armastab ta seda mängu ja tema karjääri pikaealisus on midagi, mida paljud mängijad ja mina samuti saavutada soovivad," lisas Raducanu.