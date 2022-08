McEnroe Williamsi karjääri lõpust: ta on samal tasemel Jordani ja Jamesiga

Williams avaldas teisipäeval ilmunud Vogue'i loos, et tunneb vajadust tennisest edasi liikuda, pere kasvatada ning karjäär selja taha jätta. Kuigi 40-aastane 23-kordne slämmiturniiride võitja seda konkreetselt ei kinnitanud, andis ta mõista, et tema viimaseks turniiriks jääb tänavune US Open.

"Ta peaks tegema mida iganes ta teha tahab," rääkis endine maailma esireket John McEnroe USA Todayle. "Ta on ikoon. Pärast kõike, mida ta on saavutanud ja teinud, on tema koht Ameerika ühiskonnas see, mis see peakski olema. Ta on samal tasemel Michael Jordani, LeBron Jamesi ja Tom Bradyga. Ta on üks kõigi aegade parimaid sportlasi mistahes spordialal," lisas McEnroe.

"Kui Serena tennisest lahkub, teeb ta seda kõigi aegade suurima mängijana. Pärast karjääri, mis inspireeris uut põlvkonda mängijaid ja fänne, mäletatakse teda igavesti kui suurmeistrit, kes võitis väljakul ja tõstis sealt eemal tennise profiili," sõnas tenniselegend Billie Jean King.

Williams võitis oma esimese suure slämmi üksikmänguturniiri juba 17-aastasena 1999. aastal, kui USA praeguse teise reketi, maailma edetabelis 11. kohal oleva Coco Gauffi sünnini oli veel jäänud viis aastat. "Kasvasin üles teda vaadates. Tema on põhjuseks, miks ma tennist mängin," rääkis Gauff Torontos toimuval kõrgeima kategooria tenniseturniiril reporteritele. "Et tennis on peamiselt valge sport, aitas [Williamsi edu] väga palju. Et keegi, kes nägi välja minu moodi, domineeris tennist, pani mind mõtlema, et võin samuti domineerida."