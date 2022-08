Olümpiavõitjale alla jäänud Williams jättis Toronto publikuga hüvasti

See oli septembris 41-aastaseks saava Williamsi karjääri viimane matš Kanadas, kus ta on enda karjääri jooksul mänginud koguni 22 aastal. 23-kordne slämmivõitja Williams avalikustas moeajakirjas Vogue, et on otsustanud enda pikale ja edukale karjäärile joone alla tõmmata tänavuste USA lahtistega, mis algavad 29. augustil. Enne seda peaks ta osalema ka Cincinnati turniiril.

"Tänane oli mõistagi äärmiselt emotsionaalne," tunnistas Williams pärast kaotust Bencicile. "Olen alati armastanud siin mängimist. Soovin, et oleksin paremini mänginud, aga Belinda oli täna nii hea. Mul on olnud huvitavad 24 tundi."

"Nagu ütlesin ajakirjas, oleks hüvastijättudes väga halb. Aga head aega, Toronto!" ütles Williams pisaraid tagasi hoides. "Mul on siin linnas alati väga tore olnud, nii väljakul kui ka sellelt eemal. Nii et kindlasti külastan seda linna veel. Mul on olnud siin imelisi mänge ja olen saanud suurepäraseid võimalusi, mul on nii hea meel, et sain veel korra teie ees mängida!"

"Tänan teid kogu südamest, on olnud rõõm kõik need aastad teie ees mängida, aitäh!" lisas Williams hääle murdudes ja pisaraid pühkides.

Bencic arvas, et kellelgi pole lihtne lähinädalail Williamsi vastu mängida. "Tema vastu on keeruline mängida, raske on kõike seda kõrvale jätta ja lihtsalt mängule keskenduda," ütles Bencic, et Williams on paljudele iidol. "Tunnen, et olen teda vaadates natuke nagu halvatud ja siis ma ei tea enam, kuidas ma mängin!"

"Aga rahvas oli uskumatu, väga eriline oli sellest osa saada," lisas ta. "Ja ma usun, et US Open tuleb veel erilisem. Nii et palju õnne neile, kes peavad tema vastu mängima!"

Kodupubliku rõõmuks oli võidukas 2019. aasta US Openi võitja Bianca Andreescu (WTA 53.), kes alistas 6:3, 4:6, 6:3 prantslanna Alize Cornet (WTA 40.). Palju erinevate vigastustega kimpus olnud Andreescule oli see hooaja kolmas matš kõva kattega väljakul ja teine järjestikune võit.

Maailma viies reket, tuneeslanna Ons Jabeur andis teises ringis 1:6, 1:2 kaotusseisus olles loobumisvõidu hiinlanna Zheng Qinwenile (WTA 51.), vigastuse tõttu jättis seisul 5:7, 0:1 mängu pooleli ka maailma kolmas reket Paula Badosa ning Kasahstani esindav Julia Putintseva (WTA 46.) pääses kolmandasse ringi.

Maailma esireket Iga Swiatek alistas ülikindlalt 6:1, 6:2 Austraalia esindaja Ajla Tomljanovici ja teenis 23. järjestikuse võidu WTA 1000 kategooria turniiridel.

18-aastane Coco Gauff (WTA 11.) sai 6:4, 6:7 (8), 7:6 (3) jagu Kasahstani esindavast tänavusest Wimbledoni võitjast Jelena Rõbakinast (WTA 27.), Karolina Pliškova (WTA 14.) alistas kindlalt 6:1, 6:1 ameeriklanna Amanda Anisimova (WTA 22.), Arina Sabalenka oli 6:4, 6:3 parem Sara Sorribes Tormost (WTA 41.) ja Maria Sakkari (WTA 4.) võitis 6:2, 4:6, 6:2 ameeriklanna Sloane Stephensit (WTA 59.).

Lätlanna Jelena Ostapenko (WTA 16.) pidi tunnistama ameeriklanna Alison Riske'i (WTA 35.) 7:6 (2), 0:6, 7:5 paremust.