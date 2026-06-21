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Lajal ja Glinka said teada oma esimesed vastased Wimbledonis

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: ATP Challenger Tour/Instagram
Tennis

Eesti tennisemängijad Mark Lajal ja Daniil Glinka said teada vastased Wimbledoni turniiri meesüksikmängu kvalifikatsiooni avaringis.

Maailma edetabelis 166. kohta hoidev Lajal läheb esimeses ringis kokku prantslase Luka Pavloviciga, kes asub maailma edetabelis 219. positsioonil. Omavahel nad seni kohtunud pole.

26-aastane Pavlovic pääses hiljuti Prantsusmaa lahtistel esimest korda slämmiturniiri põhitabelisse, aga pidi kolmes setis tunnistama hilisema Novak Djokovici alistaja Joao Fonseca paremust.

Maailma edetabelis 170. positsioonil olev Glinka mängib kvalifikatsiooni avaringis belglase Kimmer Coppejansiga (ATP 221.). Ka nemad pole omavahel seni kohtunud.

32-aastane Coppejans on kogenud mängija ja jõudnud parematel päevadel ka esisaja sisse. Slämmiturniiri põhitabelites on ta siiski harv külaline ja avaringist kaugemale polegi jõudnud.

Lajal võib edu korral kohtuda teises ringis teise asetusega portugallase Jaime Faria ja Glinka 15. paigutusega Roman Safiulliniga.

Toimetaja: Siim Boikov

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