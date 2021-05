Kanepi kaotas tasavägises mängus 17-aastasele USA tõusvale tähele

Avasetis pidi Kanepi kohe enda esimeses servigeimis murdepalli päästma ning seejärel sai ta hoopis ise murdega 3:2 ette. Järgnesid järjestikused servimurded ja Kanepi juhtis 4:3. Seisul 5:4 setivõidu eest servides võitis Kanepi enda pallingul vaid ühe punkti. Lõpuks läks sett kiiresse lõppmängu, kus Kanepil oli 6:5 seisul settpall, aga eestlanna tegi siis topeltvea ja hoopis Gauff kasutas ära enda settpalli, võites kiire lõppmängu 8:6 ja seti seega 7:6 (6).

Teises setis läks Gauff kahe murdega 5:1 ette, aga siis ameeriklanna tase pisut langes ja Kanepi sai end taas paremini käima ning eestlanna viigistas seisu 5:5-le. Järgmises geimis päästis Kanepi koguni viis murdepalli ning Gauff viis taas seti kiiresse lõppmängu, kus Kanepil oli kaks settpalli, aga ka sel korral ei õnnestunud tal neid ära kasutada. Gauff realiseeris esimese matšpalli, olles kiires lõppmängus 9:7 parem ja võites seti 7:6 (7).

"Ta hakkas paremini mängima ja mina muutusin passiivsemaks," selgitas Gauff mängujärgses intervjuus teist setti. "Aga tegelikult oli see otsast lõpuni suur võitlus."

Enne mängu:

Juuni keskel 36. sünnipäeva tähistav Kanepi ja märtsis 17-aastaseks saanud Gauff ei ole varem omavahel mänginud. Küll aga ühendab neid see, et mõlemad on endised juunioride maailma esireketid, kes võitnud Prantsusmaa lahtiste noorteturniiri – Kanepi sai sellega hakkama 2001. aastal, Gauff aga 17 aastat hiljem.

Kanepi on sel hooajal liival pidanud vaid kolm mängu ja saanud ühe võidu – Istanbulis jõudis ta teise ringi, kõrgetasemelisel Madridi turniiril aga piirdus kvalifikatsioonis avaringiga.

Gauff seevastu alustas liivahooaega Charlestoni rohelisel liival, jõudes seal veerandfinaali. Euroopasse tulles kaotas ta küll Madridis avaringis Karolina Pliškovale, kuid läinud nädalal Roomas oli juba hoopis teises hoos – seal jõudis Gauff esimest korda kõrgeima kategooria WTA turniiril poolfinaali, kus kaotas hilisemale võitjale, mullusele Prantsusmaa lahtiste võitjale Iga Swiatekile. Teel poolfinaali alistas ta aga näiteks kreeklanna Maria Sakkari ja Madridi turniiri võitja Arina Sabalenka, veerandfinaalis sai ta loobumisvõidu maailma esireketilt Ashleigh Bartylt.

Enda viimasest kuuest turniirist on Gauffil kirjas kaks veerand- ja kaks poolfinaali. Veebruaris Austraalia lahtiste eelturniiril finaali jõudnud Kanepi on aga pärast Austraaliast lahkumist saanud WTA põhiturniiridel kirja vaid kaks võitu (Miamis Lauren Davise üle ja Istanbulis Zarina Dijasi üle).