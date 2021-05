17-aastane Gauff võitis Itaalia turniiril nii üksik- kui ka paarismängu

Olles laupäeva pärastlõunases finaalis alistanud hiinlanna Wang Qiangi (WTA 48.) tund ja 16 minutit väldanud matšis kindlalt 6:1, 6:3, läks Gauff koos paarilise Caty Mcnallyga loetud tunnid hiljem ka paarismängu finaali.

Natuke üle tunni kestnud finaalis langesid küll ameeriklannad paarile Darija Jurak - Andreja Klepac 0:3 kaotusseisu, kuid suutsid seejärel võita kuus järjestikust geimi, et võita esimene sett 6:3.

Teises setis said samuti horvaatlanna ja sloveenlanna hea alguse, kuid pärast esimest geimi kaotasid nad ameeriklannadele neli järjestikust geimi ja Gauff ning temast kõigest kaks aastat noorem Mcnally võitsid teise seti 6:2.

"Tunnen, et mõtlesin sellest terve nädala," ütles Gauff. "Eriti kui saad poolfinaali, siis hakkad sellest mõtlema, et oleks päris lahe võita nii üksikmängu kui ka paarismängu tiitel. Olen õnnelik, et sain sellega hakkama."

Gauffist sai 70 päeva olnud 17-aastasena noorim naismängija, kes ühel turniiril mõlemad tiitlid võtnud alates sellest, kui Maria Šarapova sellega 2004. aastal hakkama sai. Šarapova oli siis 15 päeva noorem, kui Gauff laupäeval Parmas ning Birminghamis võidetud kaks tiitlit juhtusid hetkel, kui ameeriklanna oli kõigest 92-päeva vanune.