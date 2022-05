Kanepi alistas Prantsusmaa lahtiste avaringis maailma kümnenda reketi

See on Kanepi karjääri kümnes võit esikümnemängijate üle slämmiturniiridel. Ühtekokku on ta nüüd 15 korral esikümnemängija alistanud. Enda karjääri jooksul on Kanepi slämmiturniiri kolme esimese ringi peale 19 korral alistanud asetatud mängija. Tegevmängijaist on selles arvestuses edukamad vaid Serena Williams (29), Venus Williams (22) ja Viktoria Azarenka (21).

See oli Kanepile esimene võit endise maailma esireketi ja eelmise aasta WTA finaalturniiri võitja Muguruza üle.

Kanepi ja 2016. aasta Prantsusmaa lahtiste võitja Muguruza matš kestis kaks tundi ja kuus minutit. Seejuures on see tänavu juba seitsmes kord, kui Kanepi on avaseti kaotamise järel matši võitnud.

"Ma ei muutnud eriti midagi, sain lihtsalt rohkem palle väljakule. Mu serv oli ka teises ja kolmandas setis parem," ütles Kanepi väljakuintervjuus. "Muidugi olen väga õnnelik!"

"Võitsin siin juunioride turniiri ja seetõttu on see alati minu jaoks eriline koht, kus mängida," lisas Kanepi.

Küsimusele, mis on tema eesmärk tänavustel Prantsusmaa lahtistel, vastas Kanepi naeratades: "Võita iga matš, kus mängin!"

Kanepi võitis avasetis esmalt enda pallingugeimi nulliga ja asus siis Muguruza servil 40:0 juhtima. Kokku oli eestlannal selles geimis viis murdepalli, aga Muguruza suutis siiski servi hoida ja seejärel hoopis nulliga Kanepi servi murda. Uuesti murdis Muguruza seitsmendas geimis ja võitis avaseti kindlalt 6:2.

Teist setti alustas hispaanlanna sama hooga ja asus murdega 3:1 juhtima, seejuures päästis ta kolmandas geimis enda servil kaks murdepalli. Kuuendas geimis sai aga Kanepi lõpuks murdepalli kätte ja viigistas seisu. Lõpuks võitis eestlanna viis geimi järjest ja seti 6:3.

Otsustavas setis päästis Muguruza avageimis kolm murdepalli ning Kanepi tegi sama neljandas geimis. Üheksandas geimis sai aga Kanepi lõpuks murde kätte ja vormistas siis võidu esimesel matšpallil, võites seti 6:4.

Kanepi servis mängu jooksul seitse ässa ja tegi kolm topeltviga, Muguruza sai kirja ühe ässa ja kaks topeltviga. Esimeselt servilt võitis Kanepi 70 ja Muguruza 71 protsenti punktidest, teiselt servilt aga Kanepi 49 ja Muguruza 45 protsenti punktidest.

Muguruza realiseeris üheksast murdevõimalusest kolm, Kanepil oli 13 murdepalli ja tal õnnestus neist ära kasutada samuti kolm. Äralöökidest teenis eestlanna 34 ja hispaanlanna 24, lihtvigu kogunes mõlemal 31. Mängitud punktidest võitsid mõlemad võrdselt 86 punkti.

Teises ringis läheb Kanepi vastamisi 25-aastase brasiillanna Beatriz Haddad Maiaga (WTA 48.), kes sai 6:3, 1:6, 6:2 jagu läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile pääsenud Hispaaniat esindavast Cristina Bucsast (WTA 134.).

Varem pole Kanepi ja Haddad Maia omavahel mänginud.

Kaia Kanepi - Garbine Muguruza

Enne mängu:

36-aastane Kanepi ja 28-aastane Muguruza on varem korra mänginud: 2014. aasta Austraalia lahtiste avaringis pidi toona 24. asetatud Kanepi tunnistama Muguruza 6:2, 2:6, 6:2 paremust.

Kanepi on tänavu liival mänginud kolmel turniiril. USA-s Charlestonis jõudis ta kaheksandikfinaali, seejärel kõrgeima kategooria WTA turniiril Madridis läbis ta edukalt kvalifikatsiooni, kuid pidi siis teises ringis tunnistama hilisema finalisti Jessica Pegula paremust. Eelmisel nädalal mängis ta n-ö WTA Challengeril ehk WTA 125 kategooria turniiril, kus jõudis poolfinaali, aga kaotas seal ameeriklanna Claire Liule. Ühtekokku on Kanepi tänavu saanud 17 võitu, neist kaheksa liival.

Kanepi on varem Prantsusmaa lahtistel kahel korral (2008 ja 2012) veerandfinaali jõudnud.). Tänavu mängib ta Pariisis 15. korda põhiturniiril. Eelmisel aastal langes Kanepi seal konkurentsist välja juba avaringis.

2016. aastal Prantsusmaa lahtistel karjääri esimese slämmivõidu teeninud Muguruzal pole tänavu liival nii hästi läinud. Kolmel turniiril on ta pidanud viis mängu ja võitnud neist vaid kaks. Üldse on eelmise aasta WTA finaalturniiri võitja Muguruza tänavune hooaeg olnud seni kahvatu, ta on tänavu saanud seitse võitu ja kaheksa kaotust. Viimati kaotas Muguruza sel nädalal Maroko turniiri kaheksandikfinaalis maailma 85. reketile, itaallanna Martina Trevisanile.

Sarnaselt Kanepile piirdus ka Muguruza eelmisel aastal Prantsusmaa lahtistel avaringiga.