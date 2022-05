Djokovic teenis Roomas oma karjääri tuhandenda võidu

Maailma esireket Djokovic võttis vaatamata Ruudi tugevale esitusele poolfinaalis 6:4, 6:3 võidu ning serblasest sai viies mees, kes on oma karjääri jooksul jõudnud tuhande võiduni, liitudes Jimmy Connorsi, Roger Federeri, Ivan Lendli ja Rafael Nadaliga.

"Olen viimastel aastatel näinud Rogerit ja Rafat seda verstaposti tähistamas ja ma ootasin pikalt, et ka ise selleni jõuda. Ma olen tõesti väga-väga õnnistatud, et mul on nii palju võite. Loodetavasti saan veel pikka aega mängida ja võite juurde koguda," rääkis Djokovic pärast matši, vahendab ATP.

Djokovic jõudis neljandat aastat järjest Rooma turniiril finaali ning sel korral läheb ta otsustavas mängus vastamisi Stefanos Tsitsipasega (ATP 5.), kes oli nelja parema seas 4:6, 6:3, 6:3 parem maailma kolmandast reketist Alexander Zverevist. "Ta (Zverev - toim) sundis mind iga punkti nimel kõvasti tööd tegema. Ma olen väga uhke selle üle, milliseks matš lõpuks kujunes," sõnas Tsitsipas.

Djokovic ja Tsitsipas läksid viimati vastamisi eelmisel aastal Prantsusmaa lahtiste finaalis, kus serblane teenis viiesetilises lahingus 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 võidu. Kokku on Djokovic ja Tsitsipas omavahel mänginud kaheksal korral ning maailma esireket juhib seeriat 6-2, seejuures on ta võitnud kõik neli liivaväljakul peetud matši.