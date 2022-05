Kolmekordse slämmivõitja alistanud Djokovic jõudis Roomas veerandfinaali

Tund ja 15 minutit kestnud matšis alistas Djokovic Wawrinka 6:2, 6:2 tulemusega. Endine maailma kolmas reket Wawrinka mängis alles teisel ATP turniiril pärast 2021. aasta märtsi, kui ta vigastas jalga ja pidi minema operatsioonile.

"On tore Stanit taas mängimas näha. Ta võitis siin kaks väga rasket mängu, kuid on näha, et ta pole veel füüsiliselt seal, kus ta tõenäoliselt tahaks olla. Sellest hoolimata on ta jätkuvalt mängija, kes võib sind iga hetk karistada," rääkis Djokovic pärast mängu, vahendab ATP.

Kaheksa parema seas läheb maailma esireket vastamisi Felix Auger-Aliassimega (ATP 9.), kes sai 6:3, 6:2 jagu Marcos Gironist (ATP 60.). Juhul kui Djokovic alistab Auger-Aliassime, kindlustab ta järgmisel nädalal maailma edetabelis esikohta. Kaotuse korral tõuseb uuel nädalal esireketis Daniil Medvedev.

Teistes kolmanda ringi kohtumistes ükski maailma edetabeli tippu kuuluvatest mängijatest ei vääratanud. Maailma kolmas reket Alexander Zverev oli 6:3, 7:6 parem Alex de Minaurist (ATP 22.) ning veerandfinaalis ootab sakslast Cristian Garin (ATP 45.), kes alistas 6:3, 4:6, 6:4 tulemusega Marin Cilici (ATP 23.).

Stefanos Tsitsipas (ATP 5.) oli 4:6, 6:0, 6:3 parem Karen Khatšhanovist (ATP 24.) ning kreeklase veerandfinaali vastane Jannik Sinner (ATP 13.) sai 6:2, 7:6 jagu Filip Krajinovicist (ATP 54.).

Casper Ruud (ATP 10.) võttis Jenson Brooksby (ATP 38.) vastu 6:3, 6:4 võidu. Norralane läheb kaheksa parema seas vastamisi kas tiitlikaitsja Rafael Nadaliga (ATP 4.) või Denis Shapovaloviga (ATP 16.).