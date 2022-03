Sponsor Bolšunovi osalemisest miitingul: hullumeelne ja idiootne

Nüüd teatas ka suusatajatele kindaid tootev Saksamaa firma Kinetixx, et loobub Bolšunovi isiklikust sponsoreerimisest. "See oli hullumeelne ja idiootne," kommenteeris ettevõtte turundusjuht Helmut Hanus väljaandele VG. "Mul ei ole piisavalt sõnu, et seda kirjeldada. Ta on end näidanud Putini toetajana ja see pole vastuvõetav."

Kinetixx toetas varem kogu Venemaa suusaliitu, sealhulgas murdmaasuusatajaid, laskesuusatajaid ja kahevõistlejaid. Kohe pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse lõpetati aga leping.

Märtsi alguses kaotas Bolšunov ka suusasponsori Rossignoli, sest Prantsusmaa firmale ei meeldinud fototöötlus, mille venelane ühismeediasse riputas.

Seal oli Bolšunovi kujutatud 1980. aasta Nõukogude Liidu vormis ehk Afganistani sõja alguse perioodist ja suusataja oli ka juurde lisanud märke "CCCP" ehk NSV Liidu lühendi. Bolšunov sai foto eest kõvasti kriitikat ja kustutas hiljem postituse.

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse teatasid kõigepealt norralased, et Bolšunov ei ole nende võistlustele oodatud ning hiljem kinnitas ka rahvusvaheline suusaliit, et Venemaa sportlased ei saa enam nende võistlustel startida. Seda otsust Bolšunov ei mõistnud ja kritiseeris suusajuhtide seisukohta.

Veebruaris peetud Pekingi olümpiamängud olid venelasele väga edukad - ta võitis viis medalit, neist kolm kulda: 30 km suusavahetusega sõidus, 50 km vabatehnikasõidus ja 4 x 10 km teatesõidus.