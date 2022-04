Kahekordne olümpiavõitja jätab vaimse tervise nimel hooaja vahele

Nii PyeongChangi kui Pekingi olümpial lumelaua rennisõidus kuldmedali võitnud 22-aastane ameeriklanna Chloe Kim teatas, et jätab vaimse tervise nimel hooaja vahele.

Neli aastat tagasi sai Kimist kõigi aegade noorim naine, kes lumelauasõidus olümpiakulla võitnud – PyeongChangis triumfeerides oli ta vaid 17-aastane.

Maailmameistrivõistlustelt on nädalavahetusel 22. sünnipäeva tähistanud Kimil samuti kaks kuldmedalit.

"Tahan seda hetke nautida ja naasta siis, kui olen valmis," teatas Kim, lisades, et eduga kaasnenud tähelepanu tõttu vajab ta vaimse tervise nimel pausi. "Tunnen, et mul on nagu restarti vaja. Ma ei taha pärast nii lõbusat, aga samas kurnavat hooaega kohe kõigega uuesti pihta hakata."

"Aga praegu on kindlasti eesmärk ka kolmandat [olümpia]medalit püüda," lisas ta.

Ka esimese olümpiakulla järel jättis Kim hooaja vahele, et Princetoni ülikoolis õpingutele keskenduda.

Järgmine taliolümpia peetakse Itaalias 2026. aastal.