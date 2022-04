Swiatek kukutas Raducanu konkurentsist ja pikendas erakordset võiduseeriat

Poolfinaalis läheb Swiatek vastamisi venelanna Ljudmila Samsonovaga (WTA 31), kes sai kaheksa parema seas 7:5, 6:3 jagu kodupubliku ees mänginud Laura Siegemundist (WTA 40.). Swiatek ja Samsonova pole varem omavahel kohtunud.

Swiateki 21-mänguline võiduseeria on viimase kümne aasta viies kõige pikem seeria. Ülejäänud neljast seeriast kolm kuuluvad Serena Williamsile (34, 27 ja 25 järjestikust võitu) ning üks Naomi Osakale (23). Kõigi aegade rekord kuulub Serena vanemale õele Venus Williamsile, kes võitis 2000. aastal 35 järjestikust matši.

28 - Iga Swiatek is the first female player to win 28 consecutive sets since Serena Williams, who did it between the 2012 US Open and the 2013 Australian Open. Annihilator.@WTA @WTA_insider pic.twitter.com/3CJnXG8lPe