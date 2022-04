Esireket kaotas üle väga pika aja seti, aga pääses Stuttgardis finaali

Enne laupäevast finaali oli Swiatek võitnud järjest koguni 28 setti: võimas seeria algas märtsi keskel Indian Wellsi turniiri kaheksandikfinaalis, kus pärast Angelique Kerberile kaotatud avasetti lubas poolatar järgmises 28 setis vastastele kokku 60 geimi ehk keskmiselt 2,14 geimi seti kohta.

Laupäeval sai seeria läbi poolfinaali avasetis, kui Samsonova suutis 0:3 kaotusseisust seitsmendas geimis murda ja Swiatek kaotas oma pallingu ka kiire lõppmängu esimesel servil. Suures plaanis see Swiateki aga ei morjendanud, sest järgmised kaks setti kuulusid talle ning tõid esireketile järjekordse koha finaalis.

Juba 22. järjestikuse võidu teeninud Swiatek läheb Stuttgardi turniiri finaalis vastamisi maailma neljanda reketi Arina Sabalenkaga, kes oli oma poolfinaalis 7:6 (5), 6:4 üle WTA tabeli teiseks naiseks tõusvast Paula Badosast.

29 / 8 / 6 - Iga #Swiatek is now the player with the most wins (29), wins in three sets (eight) and comeback wins (six) in the WTA Tour this season. Greedy.@WTA_insider @WTA pic.twitter.com/XYw3Obrgp3