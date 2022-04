Sabalenka lõpetas Kontaveidi pika võiduseeria

Kontaveit oli sisetingimustes võitnud 22 kohtumist järjest, millega ta jagab WTA kõigi aegade edetabelis selles arvestuses kolmandat kohta Justine Henini ja Lindsay Davenportiga. Viimane, kes Kontaveiti siseväljakul võitis, oli just Sabalenka aasta tagasi Stuttgardi veerandfinaalis ja nüüd oli just tema see, kes eestlanna seeria lõpetas.

See oli nende viies omavaheline mäng ja kõikidest on võitjana väljunud Sabalenka.

Esimene sett algas kolme järjestikuse servimurdega, kuni lõpuks Sabalenka suutis enda pallingugeimi võita ja 3:1 juhtima asuda. Sellest murdest piisas, et sett 6:4 võita.

Teises setis päästsid mõlemad enda esimeses servigeimis murdepalli, kuni lõpuks jõudis Kontaveit siiski murdeni, minnes 4:2 juhtima. Seejärel kaotas eestlanna nulliga enda servigeimi, aga tegi siis kohe täpselt sama Sabalenkale, võites nulliga valgevenelanna pallingugeimi. Enda servil realiseeris Kontaveit esimese settpalli ja võitis 6:3.

Otsustavas setis võitis Sabalenka 1:1 seisust viis geimi järjest ja sellega seti 6:1.

Kohtumine kestis tund ja 45 minutit. Sabalenka servis kümme ässa ja tegi kuus topeltviga, Kontaveit sai kirja viis ässa ja kaks topeltviga. Kontaveidi esimese servi õnnestumisprotsent oli 65 ja Sabalenkal 75, esimeselt servilt võitis eestlanna 62 ja valgevenelanna 76 protsenti punktidest.

Kontaveit teenis äralöökidest 19, Sabalenka aga koguni 39 punkti, lihtvigu kogunes eestlannal 32 ja valgevenelannal 47. Mängitud punktidest võitis Kontaveit 72 ja Sabalenka 85.

Kontaveit realiseeris seitsmest murdevõimalusest kolm, Sabalenka suutis kümnest murdepallist ära kasutada viis.

KONTAVEIT - SABALENKA 4:6, 6:3, 6:1

Enne mängu:

Kontaveit on sisetingimustes võitnud järjest 22 mängu, selle hulka kuuluvad turniirivõidud Ostravas, Moskvas, Cluj-Napocas ja tänavu Peterburis.

Stuttgardis sai ta avaringis veidi üle kahe tunni kestnud mängus 3:6, 6:4, 6:4 jagu endisest maailma esireketist, sakslanna Angelique Kerberist (WTA 17.) ning teises ringis alistas samuti üle kahe tunni väldanud matšis 2:6, 6:3, 7:6 (5) venelanna Jekaterina Aleksandrova (WTA 39.).

Sabalenka oli avaringis vaba, teises ringis sai ta 6:1, 3:6, 6:2 jagu pika pausi järel võistlustulle naasnud 2019. aasta USA lahtiste võitjast, kanadalanna Bianca Andreescust (WTA 121.).

Kontaveit ja Sabalenka on varem omavahel neli korda mänginud ja eestlanna seni veel võidurõõmu pole tunda saanud. Viimati oli nad vastamisi aasta tagasi seal samas Stuttgardis ja samuti veerandfinaalis, siis võitis Sabalenka kaks ja pool tundi kestnud matši 7:5, 4:6, 6:1. See on ka seni ainus kord, kui nad on liivaväljakul kohtunud.

Tänavune hooaeg pole Sabalenkal just kõige paremini läinud, seni on ta üheksa turniiriga saanud kokku vaid kaheksa matšivõitu.