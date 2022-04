Ülivõimsas hoos maailma esireket võitis juba neljanda järjestikuse turniiri

20-aastane poolatar seisis pühapäevases finaalis silmitsi kahe murdepalliga ja päästis mõlemad, võites tund ja 25 minutit kestnud kohtumise 6:2, 6:2. Sealjuures tegi valgevenelannast maailma neljas reket matši jooksul kuus topeltviga, tema esimese servi õnnestumise protsent oli 51 ja tal õnnestus kaheksast murdepallist päästa neli.

Swiatekile on see juba neljandaks järjestikuseks turniirivõiduks, kuldne seeria sai alguse veebruaris Dohas ning järgnenud on tiitlid Indian Wellsis, Miamis ja nüüd Stuttgardis. Senise karjääri jooksul on poolatar võitnud kaheksast finaalist seitse, neist kõik kahes setis.

Swiatekist sai sel hooajal esimene mängija, kes jõudnud 30 matšivõiduni ja on sealjuures kaotanud vaid kolm kohtumist. Pühapäevane võit oli talle juba 23. järjestikuseks.