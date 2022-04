Maailma esireket Swiatek pikendas võiduseeria 20-mänguliseks

Avaringis vaba olnud poolatar oli teises ringis kindlalt 6:1, 6:1 parem läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud 20-aastasest Saksamaa esindajast Eva Lysist. Kiievis sündinud Lys mängis esimest korda WTA turniiri põhitabelis.

Avasetis päästis Lys 0:5 taga olles murdepalli ja sai ühe geimi kätte, teises setis päästis ta samuti 0:5 taga olles matšpalli ja murdis Swiateki servi. Sellele vastas aga tänavu Swiatek kohe murdega ning võttis kindla võidu.

Swiatekile on see 20. järjestikune võit, seejuures on ta viimases kuues mängitud setis loovutanud kokku vaid kolm geimi. Ühtekokku on Swiatek sel hooajal võitnud 11 setti nulliga ning 11 setis on ta loovutanud vaid ühe geimi.

Turniiril 6. asetatud tšehh Karolina Pliškova (WTA 7.) sai karjääri jooksul teist korda jagu enda kaasmaalasest Petra Kvitovast (WTA 28.), võttes avaringis 6:4, 4:6, 7:6 (5) võidu. Seejuures varem polnud Pliškova kordagi Kvitova vastu kiiret lõppmängu võitnud.