Võimsas hoos Swiatek teenis Poolale pääsu Billie Jean King Cupi finaalturniirile

Swiatek alistas Prisacariu 6:0, 6:0 ning sellega võitis esireket juba 19. järjestikuse matši.

"Ma olen väga uhke. Tegin selle nimel kõvasti tööd. Kuigi ma eelmisel aastal ei mänginud, tunnen, et see teekond on olnud pikk ja meil kulus paar aastat, et samm-sammult edasi liikuda ja finaali pääseda," ütles Swiatek pärast laupäevast võitu.

"See lihtsalt näitab, kui tugev meeskond me oleme. Loodetavasti näitame finaalturniiril veelgi rohkem edusamme ja jõuame finaali," lisas ta.

— Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 16, 2022

Finaalturniirile pääseb kokku 12 riiki. Laupäeval teenisid lisaks Poolale koha ka Tšehhi, Hispaania, Kasahstan, Itaalia, Belgia, USA ja Kanada.

Neljakordne turniiri võitja Itaalia pääses edasi pärast seda, kui Camila Giorgi teenis otsustava punkti prantslase Harmony Tani 6:2, 6:0 alistamisega.

Hispaanlanna Sara Sorribes Tormo alistas hollandlanna Arantxa Rusi 6:0, 6:4 ning nüüd saab Hispaania minna jahtima oma kuuendat tiitlit.

Belgia tee finaalturniirile nii keeruline polnud, sest nende vastane Valgevene eemaldati võistluselt pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse.