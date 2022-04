Esireketiks tõusev Swiatek sai Miamis hakkama erakordse saavutusega

Swiatekil kulus Osaka vastu võiduks tund ja 20 minutit, seejuures teine sett kestis kõigest 27 minutit. Esimeses setis vahetasid naised kordamööda geimivõite kuni viiendas geimis võttis Swiatek murdepalli ja läks kahe järjestikuse geimivõiduga 4:2 juhtima.

Teine sett kulges aga täielikult Swiateki taktikepi all. Poolatar näitas servimisel selget üleolekut, lüües kolm ässa ning võitis esimeselt servilt 79 protsenti punktidest ja teiselt 50 protsenti. Osaka näitajad olid vastavalt 40 ja 10 protsenti. Ühtlasi tegi jaapanlanna kaks topeltviga.

Tänavu juba Dohas ja Indian Wellsis võidutsenud Swiatekist sai esimene mängija, kes on võitnud aasta kolm esimest WTA kõrgeima kategooria turniiri. Ühtlasi sai Swiatekist alles neljas ja kõige noorem naine, kes on võitnud Sunshine Double'i ehk võidutses nii Miamis kui ka Indian Wellsis. Varasemalt on sellega hakkama saanud Stefanie Graf (1994 ja 1996), Kim Clijsters (2005) ja Viktoria Azarenka (2016).

Poolatar on nüüd võitnud 17 järjestikust matši ja pole viimasest 20 geimist loovutanud ühtegi.

