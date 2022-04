Kontaveit võiduseeriast: ma ei mõtle, et nüüd võidan kõiki

Võiduseeria hulka kuuluvad turniirivõidud Ostravas, Moskvas, Cluj-Napocas ja tänavu Peterburis. "Sotsiaalmeedia tõttu olen selle seeriaga kursis. Aga need turniirid on nii tugevad ja iga matš on suur väljakutse. Kui väljakule astun, siis ma ei mõtle, et oleme sisetingimustes ja nüüd ma võidan kõiki," ütles Kontaveit naerdes.

Stuttgardi turniir on Kontaveidile tänavu esimene võistlus liivaväljakuil. "Ma ei ütleks, et olen liivaspetsialist. Minu mängustiil on agressiivne ja sobib teistele väljakukatetele paremini," arutles ta. "Aga see teebki mängu huvitavamaks, erinevatel inimestel on erinevad eelised. Nii et mulle meeldib see, et mängime hooaja jooksul erinevatel väljakukatetel."

Teises ringis läheb Kontaveit vastamisi venelanna Jekaterina Aleksandrovaga (WTA 39.), kes sai teisipäeval 7:6 (5), 7:6 (6) jagu hiinlanna Zhang Shuaist (WTA 40.).

Kontaveit ja Aleksandrova on varem kahel korral mänginud ja eestlanna juhib 2:0. Viimati olid nad vastamisi mullu Moskva turniiri finaalis, kus Kontaveit jäi peale 4:6, 6:4, 7:5, seejuures teises setis tuli ta välja 0:4 kaotusseisust.

Mäng peetakse neljapäeval peaväljaku viienda ehk viimase matšina, mis algab Eesti aja järgi eeldatavasti kella 21-22 paiku.