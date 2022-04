Kontaveit alustas Stuttgardis raske võiduga endise esireketi üle

Stuttgardis mängitakse sisehallis ja võit Kerberi üle tähendab, et eestlanna on nüüd sisetingimustes võitnud 21 matši järjest.

"Ta mängis väga hästi ja oli agressiivne," kiitis Kontaveit Kerberit. "See oli mu esimene mäng liival ja see on ka alati raske. Aga hakkasin paremini servima ja sain mängu paremini käima."

Kontaveit kaotas Kerberi vastu avasetis kohe enda servigeimi, võitmata punktigi. Uuesti murdis Kerber viiendas geimis, asudes 4:1 juhtima. Kontaveit sai ühe murde kohe tagasi, aga seisul 3:5 kaotas eestlanna taas enda pallingugeimi, lõpetades seejuures seti topeltveaga. Seega sett 6:3 Kerberile.

Teine sett algas pika geimiga, kus Kontaveit realiseeris lõpuks kolmanda murdepalli. Seejärel hoidis ta kindlalt enda servi ja asus 2:0 juhtima. Kontaveidil oli võimalus ka 3:0 ette minna, kuid Kerber päästis neli murdepalli.

Seisul 3:2 päästis Kontaveit ise ühe murdepalli ja läks 4:2 ette, võites teise seti lõpuks 6:4.

Otsustava seti avageimis läks Kontaveit sakslanna servil 40:0 juhtima, kuid Kerber võitis siis viis punkti järjest ja suutis servi hoida. Järgmises kahes Kerberi servigeimis jäi aga eestlanna peale, asudes 4:1 juhtima. Ühe murde sai Kerber kohe tagasi, aga edasi olid mõlemad enda servil kindlad ja Kontaveit võitis seti 6:4.

Kontaveit servis napilt üle kahe tunni kestnud mängus kaks ässa ja tegi kaks topeltviga, Kerber sai kirja neli ässa ja viis topeltviga.

Äralöökidest teenis Kontaveit 37 ja Kerber 26 punkti, lihtvigu kogunes eestlannal 24 ja Kerberil 30. Mängitud punktidest võitis Kontaveit 93 ja Kerber 92.

Kontaveit realiseeris 15 murdevõimalusest neli, Kerber suutis seitsmest murdepallist ära kasutada samuti neli.

Teises ringis läheb Kontaveit vastamisi venelanna Jekaterina Aleksandrovaga (WTA 39.), kes sai teisipäeval 7:6 (5), 7:6 (6) jagu hiinlanna Zhang Shuaist (WTA 40.).

Kontaveit ja Aleksandrova on varem kahel korral mänginud ja eestlanna juhib 2:0. Viimati olid nad vastamisi mullu Moskva turniiri finaalis, kus Kontaveit jäi peale 4:6, 6:4, 7:5, seejuures teises setis tuli ta välja 0:4 kaotusseisust.

Enne mängu:

Varem on Kontaveit ja Kerber omavahel viiel korral mänginud ning seni on karjääri jooksul kolm slämmiturniiri võitnud Kerber vaid korra Kontaveidist jagu saanud – 2019. aastal Dohas jäi Kerber peale 6:1, 7:6 (3). Viimati olid nad vastamisi mullu Dohas ja siis võitis Kontaveit 6:1, 6:4.

Kontaveit jõudis 2019. aastal Stuttgardis finaali, kus pidi tunnistama Petra Kvitova paremust. Kerber on Stuttgardis kahel korral triumfeerinud – 2015. ja 2016. aastal.