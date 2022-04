Kontaveit alustab Stuttgardi turniiri endise maailma esireketi vastu

Kahel korral Stuttgardis võidutsenud Kerber on varasemalt Kontaveidi vastu mänginud viiel korral ning neljal korral on võidukas olnud eestlanna. Viimati mängis Kerber Kontaveidi vastu 2021. aasta märtsis Doha turniiril ning tookord teenis eestlanna 6:1, 6:4 võidu.

Võidu korral mängib Kontaveit teises ringis Zhang Shuai (WTA 41.) või Jekaterina Aleksandrova (WTA 40.) vastu. Eelmisel aastal jõudis Kontaveit Stuttgardis veerandfinaali, kus ta jäi 5:7, 6:4, 1:6 alla Arina Sabalenkale (WTA 4.).

Avaringi kõige põnevam vastasseis on kahe endise Stuttgardi turniiri võitja Karolina Pliskova (WTA 7.) ja Petra Kvitova (WTA 28.) vahel. Kvitova on neljast omavahelisest matšist võitnud kolm, kuid viimati kohtusid tšehhitarid 2018. aastal.

Maailma esireket Iga Swiatek on avaringis vaba, kuid veerandfinaalis on poolatari üheks võimalikuks vastaseks Emma Raducanu (WTA 12.). Teise paigutusega Paula Badosa läheb teises ringis tõenäoliselt vastamisi Jelena Rõbakinaga (WTA 19.) ning kolmanda paigutusega Arina Sabalenka esimeseks võimalikuks vastaseks on 2019. aastal USA lahtised võitnud Bianca Andreescu (WTA 120.).