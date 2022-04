Kelly Sildaru loobus kohtuvaidlusest, elulooraamat jääb lettidele

Harju maakohtu määrusega ei rahuldatud Kelly Sildaru hagi, kus taotleti tema kooskõlastuseta ilmunud elulooraamatu müügi peatamist ning tänaseks on Sildaru edasisest kohtuvaidlusest loobunud.

Kelly Sildaru advokaat Helen Hääl selgitas, et hagi eesmärk oli peatada Kelly Sildaru kooskõlastuseta trükitud elulooraamatu avaldamine ja müük.

"Kuivõrd kohus hagi ei taganud ega ole ka oodata, et antud kohtukoosseis seda lähiajal teeb, siis paraku jätkuks Kelly kooskõlastuseta trükitud raamatute müük ka kohtumenetluse ajal, mis võib kesta aastaid. See muudaks kogu kohtumenetluse Kelly jaoks mõttetuks, mistõttu otsustasime kohtumenetlusega mitte jätkata," selgitas ta Õhtulehele.

Raamat "Imelaps. Kelly Sildaru lugu", mis Kalle Muuli kirjutatud, aga kus räägib mina-vormis just meie suusasangar.

"Kui sinust ilmub autobiograafia, tahad ju ometi, et see oleks algusest lõpuni sinu lugu," sõnas Sildaru märtsi lõpus hagi esitamise järel. "Seda enam, et kõnelen raamatus "mina" vormis."

"Olin kõigis intervjuudes siiras, aus ja avameelne. Soovisin kogu südamest, et see raamat annaks minust edasi eheda pildi ning avaks varem avaldatule lisaks uusi ja huvitavaid killukesi."

Kui koostöö raamatu autori Kalle Muuli ja väljaandja Valdo Randperega algas Sildaru sõnul igati positiivselt, siis lõpp jättis freestyle-suusatamise erinevatelt tiitlivõistlustelt medaleid koju toonud sportlasele hinge sügava pettumuse.

Ta lisas, et samuti ei võetud arvesse mitmeid tema parandusi varem valminud peatükkide osas, samuti esineb faktivigu tulemuste kokkuvõttes.