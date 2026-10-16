Panthersi ründaja viskas kübaratriki teist mängu järjest

Tkachuk kostitas paar päeva tagasi kübaratrikiga Columbus Blue Jacketsit ja oli sama vägevas hoos läinud ööl Vancouver Canucksi vastu. Külalismeeskonna rollis olnud Canucks läks avakolmandikul rootslaste Liam Öhgreni ja Elias Petterssoni väravatest 2:0 juhtima, kuid pärast väravateta möödunud teist perioodi haaras Tkachuk ohjad enda kätte.

Ta avas Panthersi väravaarve viimase kolmandiku 12. minutil ja viskas viigivärava 13 sekundit enne normaalaja lõppu. Lisaajal kulus Tkachukil kaks ja pool minutit, et saata litter kolmandat korda Canucksi võrku ja vormistada Panthersile 3:2 võit.

Enne Tkachuki sooritas viimati NHL-is kahes järjestikuses mängus kübaratriki Toronto Maple Leafsi kapten Auston Matthews, kes sai sellega hakkama 2024. aasta veebruaris. Panthersi särgis on varasemalt sama sooja käega olnud vaid Noel Acciari 2019. aasta detsembris ja Pavel Bure 2001. aasta veebruaris. "Täna oli päris eriline õhtu. See nõudis kogu meeskonna ühist pingutust," sõnas Tkachuk mängu järel.

Panthers asub idakonverentsis 10 punktiga kuuendal kohal, Canucks on läänes viie punktiga 14.

Ülejäänud tulemused:

Vegas Golden Knights - Calgary Flames 6:2

Edmonton Oilers - Utah Mammoth 2:4

Chicago Blackhawks - Winnipeg Jets 4:3 (la.)

Minnesota Wild - St. Louis Blues 5:4

Nashville Predators - San Jose Sharks 2:3 (kv.)

Detroit Red Wings - Philadelphia Flyers 2:1

New Jersey Devils - New York Rangers 7:1

Ottawa Senators - New York Islanders 2:1 (kv.)

Tampa Bay Lightning - Seattle Kraken 4:3 (la.)

Toronto Maple Leafs - Buffalo Sabres 4:5 (la.)