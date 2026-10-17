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Euroliiga: Žalgiris kaotas jälle, Ateenas lõppes viimane kaotuseta seeria

Korvpall
Panathinaikos - Tel Avivi Hapoel
Panathinaikos - Tel Avivi Hapoel Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Korvpall

Baltikumi uhkus Kaunase Žalgiris pidi korvpalli Euroliigas tunnistama tabelirivaali Anadolu Efese 85:70 paremust.

Žalgiris andis reedel kodusaalis mänguohjad käest kohe alguses, kui jäi 2:14 kaotusseisu. Teisel veerandajal suurenes vahe ka 17 punktile, aga võõrustajad lõpetasid avapoolaja 8:0 vahespurdiga ja kolmandal veerandajal jõuti kahel korral ka kolme punkti kaugusele.

Efes taastas aga kahekohalise edu kiirelt ning reedel põhiraskust kandnud Matthew Strazeli ja Collin Malcolmi juhtimisel Žalgirist enam viimasel kümnel minutil 13 punktist lähemale ei lubatudki. Viimasest viiest mängust neli kaotanud Leedu klubi resultatiivseim oli Carsen Edwards 16 punktiga, Strazel tõi võitjatele 19 ja Malcolm 15 punkti.

Reedel katkes ka Euroliiga viimane kaotuseta seeria, kui Panathinaikos jäi kodusaalis 81:91 alla Tel Avivi Hapoelile. Sealjuures mängis Hapoel otsustava perioodi alguses kolmeks minutiks nullile jäädes maha kümnepunktilise edu, ent suutis kaks ja pool minutit enne mängu lõppu Elijah Bryanti kaugviske toel lõplikult eest minna. Zach Leday viskas võitjate kasuks 17 punkti, viie võidu kõrvale esimese kaotuse saanud Panathinaikosi vedas Sylvain Francisco 22 punktiga.

Barcelonas nähti korralikku põnevuslahingut, kui veel kaheksa ja pool minutit enne mängu lõppu 13-punktilises kaotusseisus olnud Barcelona suutis kohtumise Olympiakosi vastu lisaajale viia, kuid pidi lõpuks ikkagi leppima 100:105 kaotusega. Kõik kümme vabaviset tabanud Saša Vezenkov tõi võitjatele 25 punkti, kuus Barcelona meest kogusid kahekohalise punktisumma.

Teised tulemused:
Besiktas - Bayern 95:87
Crvena zvezda - Paris 90:81
Bologna Virtus - Baskonia 86:78

Toimetaja: Anders Nõmm

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