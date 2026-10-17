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Soomets sai uue peatreeneri käe all kirja võiduka täismängu

Jalgpall
Jalgpalli Rahvuste liiga: Eesti - Malta
Jalgpalli Rahvuste liiga: Eesti - Malta Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Markus Soometsa koduklubi Kolding teenis Taani kõrgliigas hooaja teise võidu ja pikendas kaotuseta seeria neljamänguliseks.

Eelmised kolm mängu viigistanud Kolding alistas kodus 2:1 Vendsysseli. Tegu oli koondisepausi ajal ametisse nimetatud uue peatreeneri Karl Marius Aksumi teise mängu ja esimese võiduga. Kui eelmises mängus sekkus Soomets vahetusest, siis seekord sai 26-aastane poolkaitsja kirja täismängu, vahendab Soccernet.ee.

Kolding tõusis Taani esiliigas kahe koha võrra, asudes nüüd 12 meeskonna konkurentsis kaheksandal tabelireal. 11 mängust kaks võitnud, kuus viigistanud ja kolm kaotanud Kolding kohtub järgmises voorus AB Kopenhaageniga, kes paikneb neljandal kohal.

Augustis klubiga liitunud Soomets on alates viiendast voorust osalenud kõigis mängudes, neist viiel korral olnud algkoosseisus ja kahel korral sekkunud vahetusest. Tal on kirjas ka üks väravasööt.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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