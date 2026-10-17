Jefimova püstitas USA üliõpilasliigas isikliku rekordi

200 jardi rinnuliujumises parandas Jefimova veebruaris ujutud isiklikku rekordit 0,14 sekundiga. Eestlanna kasvatas distantsi teisel poolel edu ning edestas Stanfordi ujujat Addie Robillardi 2,12 sekundiga. Robillard lõpetas ajaga 2.08,31, kolmas oli tema võistkonnakaaslane Lucy Thomas tulemusega 2.09,67.

Teateujumise võit andis NC State'ile õiguse valida naiste väljalangemisvõistluse ujumisviis. Valik langes rinnuliujumisele ning Jefimova võitis kõik neli järjestikust 50 jardi ujumist. Väljalangemissüsteemis peetud võistlus algas kaheksa ujujaga ning iga vooru järel langes kaks aeglasemat välja, kuni finaali jäi kaks sportlast. Kõik neli ujumist läbiti kahe minuti jooksul, mistõttu jäi taastumiseks väga vähe aega.

Jefimova läbis esimesed kolm vooru aegadega 26,71, 26,89 ja 26,68. Vaatamata väsimusele ujus ta oma kiireima aja viimases voorus: 26,65. Tema finaali vastane, itaallanna Anita Bottazzo Indiana ülikoolist lõpetas 27,07-ga ehk jäi Jefimovast 0,42 sekundi kaugusele.

Ligikaudu veerand tundi hiljem oli Jefimova taas stardis, seekord 100 jardi rinnuliujumises. Ta sai ajaga 58,74 teise koha, kaotades Bottazzole 0,49 sekundiga. Veel umbes 15 minutit hiljem aitas eestlanna NC State'i naiskonna 4x50 jardi kombineeritud teateujumise väljalangemisvõistluse finaali, kus saadi Indiana ülikooli järel teine koht. Indiana võiduaeg oli 1.36,18 ja NC State'i tulemus 1.36,95.

"See oli hullumeelne võistlus! Teateujumise viimase 50 jardi ajal tuli mul isegi pisar silma, sest nii raske oli," rääkis Jefimova. "200 jardis ujusin uue isikliku rekordi, mille üle olen väga õnnelik ja mis näitab, et vastupidavust on. Skins'is näitasin head kiirust ja 100 rinnuli – noh, lihtsalt oli raske!"

NC State võitis kohtumise 544,83 punktiga. Indiana sai 469,83 punktiga teise koha. Kolmas oli 394,33 punktiga California ülikool Berkeleys, kus õpib ka Eesti ujuja Egle Salu, ning neljas Stanford 311 punktiga.

Eestlannade hooaja põhivõistlus on 1.–6. detsembrini Pekingis toimuv lühiraja MM. Tunamullusel MM-il võitis Jefimova 100 meetris rinnuliujumises pronksi.