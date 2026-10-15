Soome trio vedas Starsi tagasi võiduteele

Stars jäi võõrsil Colorado Avalanche'i vastu teise kolmandiku alguses kaotusseisu, kuid 16. minutil viigistas seisu Miro Heiskanen ja viimase kolmandiku 2. minutil viis külalised juhtima Arttu Hyry. Avalanche andis vastulöögi seitse minutit hiljem ning 2:2 viigiseisul mindi lisaajale, kus väravaid ei sündinud. Karistusvisetel säras otsustava väravaga Roope Hintz. Kolmanda võidu võtnud Stars tõusis läänekonverentsis kümnendale kohale, Avalanche on kuues.

Teises läinud ööl toimunud mängus alistas Washington Capitals kodus Montreal Canadiensi 5:4 (2:2, 1:1, 2:1). Võitjate poolel oli resultatiivseim Alex Tuch kahe värava ja ühe väravasööduga. Capitals hüppas tihedas idakonverentsis 12. kohalt koguni kuuendaks, Canadiens asub 11. positsioonil.