X!

Soome trio vedas Starsi tagasi võiduteele

Jäähoki
Starsi võiduvärava visanud Roope Hintz.
Starsi võiduvärava visanud Roope Hintz. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL sai Dallas Stars kahe järjestikuse kaotuse järel taas võidurõõmu nautida.

Stars jäi võõrsil Colorado Avalanche'i vastu teise kolmandiku alguses kaotusseisu, kuid 16. minutil viigistas seisu Miro Heiskanen ja viimase kolmandiku 2. minutil viis külalised juhtima Arttu Hyry. Avalanche andis vastulöögi seitse minutit hiljem ning 2:2 viigiseisul mindi lisaajale, kus väravaid ei sündinud. Karistusvisetel säras otsustava väravaga Roope Hintz. Kolmanda võidu võtnud Stars tõusis läänekonverentsis kümnendale kohale, Avalanche on kuues.

Teises läinud ööl toimunud mängus alistas Washington Capitals kodus Montreal Canadiensi 5:4 (2:2, 1:1, 2:1). Võitjate poolel oli resultatiivseim Alex Tuch kahe värava ja ühe väravasööduga. Capitals hüppas tihedas idakonverentsis 12. kohalt koguni kuuendaks, Canadiens asub 11. positsioonil.

Toimetaja: Henrik Laever

jäähokiuudised

14:55

Soome trio vedas Starsi tagasi võiduteele

14.10

Olümpiavõitjatest vennad nahutasid Blue Jacketsit

14.10

Rooba koduklubi teenis Meistrite liigas kolmanda võidu

13.10

HC Panter teenis Balti liigas neljanda järjestikuse võidu

13.10

Avakolmandikul kolm väravat visanud Wild lõpetas Knightsi võiduseeria

12.10

Hurricanes võttis viienda järjestikuse võidu, Flyers jätkab võiduta

11.10

Hokiliigas olid võidukad Ida-Virumaa meeskonnad

10.10

Rangers jäi ilma võiduseeriast ja esiväravavahist

10.10

Rooba koduklubi avas viimaks võiduarve, Kombe viskas värava

09.10

Stankoveni esimene kübaratrikk aitas Hurricanesi võidule

09.10

Rooba koduklubi vallandas kehva hooaja alguse tõttu peatreeneri

05.10

Rangersi võiduseeria pikenes kolmele mängule

05.10

Panter sai Liepajast jagu ka teises mängus

04.10

Kohalikus hokiliigas pandi litter mängu

04.10

Rooba klubi on alustanud hooaega kümne kaotusega järjest

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

14:14

Portsmouth sai magusa võidu, aga Shein jäi taas pingile

13:35

Malaisia kaalub vormel-1 karussellile naasmist

12:55

Tamm jõudis Hiinas veerandfinaali

12:22

Flora järelkasv kohtub eurosarjas Chelseaga

11:50

Konontšukil oli Prantsusmaa klubi vastu kesine viskepäev

11:28

Tribuntsov pääses viienda ajaga finaali

10:58

Therese Johaug hakkab maratoonariks

10:15

TÄNA OTSE | Levadia ja Flora kohtuvad hooaja viimases Tallinna derbis

09:43

Kristaps Porzingist kimbutab salapärane tervisemure

09:08

Mella naiskond sai tasavägises kohtumises jagu Tabasalust

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo