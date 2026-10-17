LeBron mängis esimest korda Philadelphia kodupubliku ees

Philadelphias toimunud kohtumine algas pauguga, kui 76ersi noor täht Tyrese Maxey riputas kiirrünnakul palli korvi kohale. 41-aastane LeBron James kerkis kõrgele ja realiseeris kahe käega vinge alley-oop'i.

MAXEY TO LEBRON LeBron gets on the board with an alley-oop slam in his first preseason home game as a member of the @sixers! https://t.co/qWr4Qt3tJs — NBA (@NBA) October 16, 2026

Mäng kujunes eelhooaja vastasseisu kohta pingeliseks ja kuigi 76ers läks kolmandal veerandil 14 punktiga juhtima, läks võitja selgitamiseks vaja lisaaega. Lõpusireeni kõlades jäi tabloole aga külaliste võit tulemusega 125:120 (34:28, 24:32, 26:34, 31:21, 10:5). Seejuures võitis Boston kõik neli eelhooaja kohtumist, Philadelphia sai neljast mängust ühe võidu.

Võitjate resultatiivseim oli hispaanlane Hugo Gonzalez, kelle arvele jäi 21 punkti ja neli lauapalli. Celtics mängis ilma tähtede Jayson Tatumi ja Paul George'ita, kelle nad suvel vahetustehingus meeskonda tõi. Selles samas tehingus Philadelphiasse kolinud Jaylen Brown viskas oma endise meeskonna vastu 20 punkti ja haaras kaheksa lauda, 76ersi resultatiivseimaks kerkis 27 punktiga Joel Embiid ja Tyrese Maxey lisas omalt poolt 22 punkti.

Pikalt Philadelphia talismaniks olnud Embiid rääkis pärast mängu, et ükski tähtedest ei pea suuri ohverdusi tegema. "Ma olen selle idee vastu, et keegi meist kannatab. Me anname kõik endast parima, toetame üksteist. Ma ei usu, et keegi tagaistmele istuma peab," sõnas Embiid.

Kaheksa punkti, kaheksa lauda ja seitse resultatiivset söötu kogunud LeBron James nentis, et meeskond pole veel korralikult kokku mänginud. "Me oleme ainult mõne nädala koos olnud, töötame veel rütmi leidmise ja vigade otsimise kallal. Eelhooajal ei peagi asjad täiuslikud olema," rääkis NBA skoorikuningas.

Öösel vastu laupäeva tõmmati ühtlasi eelhooajale joon alla, NBA põhiturniir algab Eesti aja järgi teisipäeva hilisõhtul, kui Detroit Pistons võõrustab Boston Celticsit. Samal ööl mängib Philadelphia valitseva meistri New York Knicksi vastu, lisaks toimub mulluse läänekonverentsi finaalseeria korduskohtumine, kui San Antonio Spurs võõrustab Oklahoma City Thunderit.

Teised tulemused:

Orlando - Miami 136:115

Indiana - Milwuakee 127:128 (la)

Detroit - Toronto 129:125

San Antonio - Sacramento 126:97

New Orleans - Washington 107:106

Memphis - Charlotte 116:98

Dallas - Atlanta 111:135

Chicago - Minnesota 133:116

Phoenix - Utah 116:119

Golden State - Portland 128:118

LA Lakers - Denver 106:121