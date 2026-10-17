Võrkpalli Balti liiga algab Selveri ja tiitlikaitsja Pärnu kohtumisega

Pärnu peatreener Rainer Vassiljev sõnas hooaja eel, et meeskonnas on toimunud mitmed muudatused. Olulisemad lahkujad on diagonaalründaja Daniel Ramirez Pita, nurgaründaja Tristan Täht ja tempomees Sten Perillus. Uued tulijad on Venezuela diagonaal Emerson Alexander Rodriguez, brasiillasest nurk Gabriel Andrade Franco ning ameeriklasest temporündaja James Garrison III. Samuti liitus meeskonna Selver x TalTechist sidemängija Tristan Urb, vahendab Volley.ee.

"Lisaks oleme treeningtegevusse kaasanud rohkem noori ja meil on 8-10-mängijaline punt, keda mul on võimalik koostöös esiliiga treeneritega roteerida ja 3-4 neist on igapäevaselt meiega toimetamas. Sellised me oleme ja eks ole näha, kui valmis me hooajaks oleme ja mis seis on," rääkis Vassiljev.

Selver x TalTechi teekond Elme Messer Balti liigas lõppes möödunud hooajal veerandfinaalis. Meeskonnast lahkus neli olulisemat mängijat – diagonaalründaja Andres Jefanov, temporündaja Mihkel Varblane, nurgaründaja Mads Roness ja sidemängija Tristan Urb. Meeskonnaga on liitunud ungarlasest diagonaalründaja Marcell Pesti, Slovakkia nurgaründaja Marek Gergely ja temporündaja Joel McGruther Austraaliast.

Peatreener Avo Keel loodab hooaja lõpus näha arengut. "Uute meeste näol on igal omad plussid ja omad miinused, eks hooaeg näitab, kuidas me nad tööle saame. Loodame ikka arengut. Jama on lihtsalt see, et teised ka arenevad ja vaatame, kus me kevadel oleme. Jõuluvanalik salaunistus on see, et võiksime mõnes finaalis ikkagi osaleda ja siis vaatame edasi, kuidas me seal välja näeme. Eesmärgid peaksid olema kõrged ja meil ongi," sõnas Keel.

Kohtumine TalTechi spordihoones algab kell 17.

Laupäeval tulevad Eesti klubidest platsile ka Võru Barrus Võrkpalliklubi ja Audentes/Solarstone, kes kohtuvad vastavalt Ezerzeme/DU/Homelike'iga ja Robežsardze/RSU-ga. Barrus mängib kodupubliku ees, Audentes aga Riias.

Kokku osaleb liigas viis Eesti, kolm Läti ja üks Leedu võistkond. Sel hooajal mängitakse põhiturniiril kodus-võõrsil süsteemis kaks ringi, millele järgnevad veerandfinaalid ning poolfinaalid. Medaliomanikud selguvad ühepäevase finaalipäeva raames 20. märtsil põhiturniiri võitja kodusaalis.