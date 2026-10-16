TalTech sai Kalevi ja TÜ alistanud Ventspilsi üle kaaluka võidu

Korvpalli Eesti-Läti liigas teenis reedel tähtsa võidu TalTech/ALEXELA, kes oli võõrsil ligi 800 pealtvaataja ees 85:82 üle Ventspilsist.

Viimase kahe nädala jooksul nii valitseva Eesti meistri Tartu Ülikool Maks & Mooritsa kui Bigbank/Kalevi alistanud Ventspils võitis reedel ligi 800 kodufänni ees avapoolaja 39:33 ja läks kolmanda veerandaja alguses juhtima 42:35, aga TalTech hoidis siis võõrustajaid pea neli ja pool minutit nullil ning tegi selle ajaga ise 17:0 vahespurdi.

Pärast ilusa mängu teinud Siim-Markus Posti kaugviset kasvas TalTechi edu 11-punktiliseks ning Jorgen Rikbergi vabavise kaks minutit enne perioodi lõppu tõi tabloole TalTechi 59:46 eduseisu, aga kodumeeskond hakkas jõudsalt vahet kahandama ning Ronalds Zakise kaks järjestikust kaugviset viisid Ventspilsi kolm minutit pärast otsustava veerandaja algust 67:66 juhtima.

Tasavägise mängu lõpu jooksul tabasid kaalukaid viskeid nii Tormi Niits, Oliver Suurorg kui Post; seisul 79:79 realiseeris Rikberg mõlemad vabavisked ja viis TalTechi 47 sekundit enne lõpusireeni 81:79 ette. Ronnie Degray vastas Ventspilsi rünnakul tabava kaugviskega, aga Metsalul oli resultatiivne vastus olemas, võõrustajate poolelt ei tabanud siis Kristen Kasemets ega Arturs Ausejs ning TalTech teenis võõrsil 85:82 võidu.

Post viskas üleplatsimehena 25 punkti (kahepunktivisked 4/6, kaugvisked 4/8, vabavisked 5/7) ning panustas ka viie resultatiivse söödu ja nelja lauapalliga. Kuuest kaugviskest neli tabanud Suurorg toetas teda 15 ja Metsalu 14 punktiga. Degray kogus kodumeeskonna kasuks 18 punkti, eelmisel nädalal Ventspilsi Bigbank/Kalevi üle võidule vedanud Kasemets tabas reedel seitsmest viskest vaid ühe ja lõpetas mängu viie punktiga.

Kolme päeva jooksul Lätis kaks mängu võitnud TalTech on tabelis kolme võidu ja kahe kaotusega Eesti meeskondadest kõrgeimal, viiendal kohal. Ventspilsil on nende ees neli võitu ja kaks kaotust.

Hooaeg on väga keeruliselt alanud Viimsi jaoks, kes jäi reedel kodusaalis 69:76 alla Ogrele ning on kaotanud kõik viis senist kohtumist. Eesti meeskonna kasuks viskas Karl Gustav Jurtšenko 20 punkti ja võttis 11 lauapalli, Oliver Pere lisas 16 punkti.