Gouram sai näpuotsaga minuteid ja Hertha pikk võiduseeria lõppes

Gouram oli liigahooaja esimeses neljas mängus Hertha algkoosseisus, kuid järgmises neljas on 20-aastane poolkaitsja saanud minuteid vaid näpuotsaga, kirjutab Soccernet.ee.

Reedeses kaheksanda vooru mängus võõrsil Kieli Holsteini vastu sekkus Gouram väljakule 89. minutil. Ta ei suutnud järelejäänud aja jooksul meeskonnale häid võimalusi luua, aga aitas kaitses asjad korras hoida.

Saksamaa esiliiga hooaega võimsalt alustanud ja seitse võitu järjest teeninud Hertha kaotas esmakordselt punkte, sest kohtumine Holsteiniga jäi 0:0 viiki. Hertha jätkab tabeli tipus, edestades teisel kohal olevat Nürnbergi nelja punktiga.