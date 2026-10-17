Zaitsev alistas MM-i normatiivi, Tribuntsov samuti finaalis

Eesti ujujad Daniel Zaitsev ja Ralf Tribuntsov tagasid Astanas toimuval MK-etapil 50 meetri seliliujumises finaalikoha. Seejuures püstitas Zaitsev isikliku rekordi ning alistas maailmameistrivõistluste A-normatiivi.

Zaitsev sai 50 meetri seliliujumises kirja isiklikku rekordit tähistava aja 23,28, millega teenis kokkuvõttes viienda koha. Tribuntsov jäi kaasmaalasest 0,07 sekundi kaugusele (23,35), kuid tagas kaheksandana edasipääsu.

Liblikujumises juba MM-pileti kindlustanud Zaitsev alistas ühtlasi MM-i A-normatiivi, milleks on 23,37. Kuigi pilet Pekingisse on tal juba olemas, siis kõrvalala lisamiseks vajas Zaitsev A-normatiivi, sest kui ühest riigist stardib kaks ujujat, peab mõlemal see täidetud olema.

Finaali pääses kümme ujujat, neist kiireim oli Lõuna-Aafrika Vabariigi täht Pieter Coetze ajaga 22,56. Esikolmikusse mahtusid veel venelane Pavel Samusenko (22,90) ning australlane Isaac Cooper (23,19), Zaitsevi ja esikolmiku vahele mahtus veel hiinlane Gukailai Wang (23,22).

Finaal toimub laupäeva õhtul.