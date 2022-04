Kohus lükkas Kelly Sildaru hagi tagasi, elulooraamat jääb müügilettidele

"Kohus tegi määruse hagi käiguta jätmise ja hagi tagamise taotluse rahuldamata jätmise kohta. Kohus leidis, et hagi on esitatud puudustega, mistõttu tuleb hagejale määrata tähtaeg 7 päeva puuduste kõrvaldamiseks," teatas Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane Delfile.

"Kuna hagi on esitatud puudustega, jättis kohus hagi tagamise taotluse rahuldamata. Kohus asus seisukohale, et hagi tagamine ei kuuluks rahuldamisele ka juhul, kui hagi vastaks nõuetele, sest hageja ei ole hagi tagamise taotluses põhistanud, et täidetud on tagamise eeldused," lisas Siplane.

Kelly Sildaru esitas 24. märtsil Harju maakohtule hagi KAVA Kirjastus OÜ vastu, milles nõudis raamatu "Imelaps. Kelly Sildaru lugu" mistahes moel levitamise keelamist kuni temalt selleks kooskõlastuse saamiseni.

"Kui sinust ilmub autobiograafia, tahad ju ometi, et see oleks algusest lõpuni sinu lugu. Seda enam, et kõnelen raamatus mina-vormis. Olin kõigis intervjuudes siiras, aus ja avameelne. Soovisin kogu südamest, et see raamat annaks minust edasi eheda pildi ning avaks varem avaldatule lisaks uusi ja huvitavaid killukesi," selgitas Kelly Sildaru hagi esitamist.