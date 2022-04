Alcaraz alistas põnevuslahingus Kecmanovici ja pääses poolfinaali

Kaks tundi ja 26 minutit kestnud kohtumises sai Alcaraz 6:7, 6:3, 7:6 jagu serblasest Miomir Kecmanovicist (ATP 48.).

"Ma arvasin, et mängin Hispaanias. See oli uskumatu ja energia, mis ma publikult sain, oli hullumeelne. Arvan, et nendeta poleks ma täna poolfinaali pääsenud," ütles publiku suurt toetust nautinud hispaanlane ATP kodulehe vahendusel. "Miomir mängis uskumatult hästi. Teadsin, et pean väga hästi mängima. Tal oli mitu võimalust matš võita," lisas Alcaraz.

Servimisel olid meeste näitajad sarnased. Esimeselt servilt võitis Alcaraz 78 protsenti punktidest ja Kecmanovic 77 protsenti, teisel servimisel oli kaotaja protsent veidi kõrgem (52 - 65). Kuigi Alcaraz tegi kolm topeltviga, suutis 18-aastane hispaanlane lüüa viis ässa Kecmanovici kahe vastu ja realiseeris kahest murdepallist ühe. See-eest Kecmanovic ei suutnud ühtegi murdepalli realiseerida.

Poolfinaalis mängib Alcaraz tiitlikaitsja Hubert Hurkaczi (ATP 10.) vastu, kes veerandfinaalis alistas Daniil Medvedevi (ATP 2.). Teises poolfinaalis lähevad omavahel vastamisi Norra esireket Casper Ruud (ATP 8.) ja üllatuslikul kombel nelja parema sekka pääsenud Francisco Cerundolo (ATP 103.).