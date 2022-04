Argentina üllatusmehe turniiri lõpetanud Ruud tegi Norra tenniseajalugu

Maailma kaheksas reket kaotas mängu alustuseks oma servi, aga murdis kohe vastu ja rohkem midagi saatuse hooleks ei jätnud. Kogu kohtumine kuulus norralasele tunni ja 35 minutiga 6:4, 6:1, finaalis tuleb vastaseks poolakas Hubert Hurkacz või Hispaania tulevikutäht Carlos Alcaraz.

Ruud pääses esimese Norra tennisistina Masters sarja turniiril finaali, enne Miami turniiri polnud ta kahe parema sekka jõudnud ka ühelgi ATP 500 kategooria võistlusel. Maailma edetabelis 103. kohal olev Argentina üllatusmees Cerundolo polnud varem Masters 1000 kategooria turniiridel põhitabelisse jõudnudki ning enne seda nädalat ei olnud ATP karussellis võitnud kõva kattega väljakutel ühtegi mängu.

"Ma ei kujutanud ette, et mängin oma esimeses Mastersi finaalis sellel [kõva kattega] väljakul, aga olen sellega rahul," sõnas Ruud. "Tunne on suurepärane, naudin linna ja turniiri. Tänane mäng oli karm: õhk on siin väga niiske, mis muudab hingamise keeruliseks."

Eesti aja järgi laupäeva hommikuks on selge, kas Ruud läheb finaalis vastamisi maailma kümnendast reketist poolakaga või ATP edetabelis 16. kohal oleva alles 18-aastase hispaanlasega.