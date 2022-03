Mainekas suusamaraton Vasaloppet tähistas 100. sünnipäeva

90 kilomeetri pikkuse klassikatehnikasõidu võitis norralane Andreas Nygaard. Parim Eesti mees oli 68. koha saanud Henri Roos, kes kuulub Team Nordic Jobs Worldwide võistkonda. Samuti oli võistlustules ka võistkonna juht Mart Kevin Põlluste, kes sai 86. koha.

"Eelmine aasta kogesime pigem sellist rahulikku Vasaloppetit, aga sel aastal oli 16 000 osalejat ja nägime kui suur see inimeste hulk tegelikult oli. Isegi starti jõudmisega oli tükk tegemist. Ilm oli suurepärane, rada oli väga hea ja ma arvan, et kõik, kes osalesid said endaga kaasa väga hea emotsiooni. Stardis oli temperatuur -15 kraadi, aga finišis oli viis soojakraadi. Selline temperatuuri kõikumine oli üsna ekstreemne," rääkis Põlluste.

Vasaloppet kuulub mõistagi ka pikamaasuusatamise eliitsarja Visma Ski Classics. Võitjal Andreas Nygaardil kulus 90 kilomeetri läbimiseks kolm tundi, 32 minutit ja 18,5 sekundit. Sõit lõppes seekord grupifinišiga ja lõpumeetritel alistas Nygaard selleaastase Tartu maratoni võitja, rootslase Emil Perssoni. Kolmas oli Axel Jutterström. Mart Kevin Põlluste Nygaardi edu üllatuseks ei pea.

"Nygaardi lõpuspurt on alati olnud väga tugev ja võimalik, et Emil Persson tahtis natukene liiga palju seda võitu ja alustas oma lõpukiirendust liiga vara. Taktikaliselt oleks võinud natukene kauem oodata. Kurb on ikka tõdeda, et Norra ülemvõim Vasaloppetil jätkub ja peaaegu 10 aastat pole keegi teine seda võitnud," ütles Põlluste.

Team Nordic Jobs Worldwide on Visma sarjas praegu kokkuvõttes 14. kohal. Nende edukaim suusataja Vasaloppetil oli Gabriel Strid, kes saavutas 60. koha. Võidumehele Nygaardile kaotas ta veidi vähem kui 15 minutiga.

Naiste hulgas olid Team Nordic Jobsi liikmed 21. ja 26. Võitis norralanna Astrid Öire Slind, kes püstitas ajaga 3:50.06,4 rajarekordi. Slind edestas Britta Johansson Norgreni pea kolme minutiga. Kuuenda koha teenis Marit Björgen.

"Ma arvan, et meie kolme parima mehe lõpptulemused peegeldavad selle hooaja tulemusi päris ausalt. Nii Gabriel kui ka Henri sõitsid välja oma parimad Vasaloppeti tulemused, mis on kindlasti väga positiivne. Ka tüdrukud sõitsid väga hästi. Vasaloppeti tase on väga kõrge, seal on ligikaudu 300 sportlast, kes on terve aasta kõvasti valmistunud selleks võistluseks," märkis Põlluste.