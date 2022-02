Meistrite liiga finaal toimub Peterburi asemel Pariisis

Meistrite liiga finaal pidi toimuma 28. mail Peterburis, kuid pärast reedest kohtumist kinnitas UEFA, et matši seal ei mängita. Selle asemel otsustas Euroopa jalgpalliliit, et see viiakse üle Pariisi.

Samuti keelas UEFA Venemaal UEFA sarja klubi- ja koondisemängude korraldamise. Mõistetavalt ei ole sõja tõttu võimalik Ukrainas praegu klubi- ja koondisemänge pidada.

UEFA täitevkomitee jätkab olukorra jälgimist ja analüüsimist ning on valmis uuesti erakorraliselt kogunema järgmisteks otsusteks.

Neljapäeval kirjutasid EL-i seadusandjad UEFA-le kirja, kus palusid esimesel võimalusel muuta Meistrite liiga finaali toimumispaika. Lisaks toimumispaiga muutmisele palusid nad oma kirjas UEFA-le lõpetada ka Venemaa linnade valimine rahvusvaheliste jalgpallivõistluste korraldamiseks.