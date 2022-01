Naiste suusahüpete valitseja võitis hoolimata kehvast äratõukest

Kramerile järgnesid Willingenis kodumäe eeliseid nautinud sakslanna Katharina Althaus (77,1 punkti) ja sloveen Ema Klinec (72,0), kes jättis vaid 0,4 punktiga pjedestaalilt välja jaapanlanna Yuki Ito.

"Ma tegin oma hüppel vea, millest tahtsin väga hoiduda," kommenteeris Kramer. "Äratõuge jäi väga hiljaks. Ma olin vaimselt juba teiseks vooruks valmis ja üllatusin, kui see ära jäeti."

"Ma olen oma võiduga täna väga rahul, kuigi see oli pisut imelik võistlus, aga nii mõnikord juhtub. Loodetavasti on homme tingimused paremad ja saame kaheringilise võistluse."

20-aastane Kramer on võitnud tänavu kümnest individuaalsest MK-etapist koguni kuus ja tema edu MK-sarjas teist kohta hoidva Althausi ees on kasvanud 252 punktile. Üks võit on kirjas Althausil, Klinecil, teisel sloveenil Nika Križnaril ja jaapanlannal Sara Takanashil.

Pühapäeval võistlevad naissuusahüppajad Willingenis korra veel, misjärel ootavad ees olümpiamängud.