Tähtvere spordipark avab uue rulliraja pikenduse ja kutsub huvilisi laskma

Võistluspäev algab kell 11.40 relvade pealelaskmisega ning kell 13 lähevad noored starti sprindivõistlustel. Päeva lõpetavad teatevõistlused.

Kell 12-16 saavad kõik huvilised proovida Biathlon 4 All Estonia eestvedamisel laskmist ning panna end proovile ka erinevates täpsust ja keskendumist nõudvates ülesannetes. Tegevusi juhendavad Tartu Suusaklubi ja Spordiklubi TT noorsportlased.

Tähtvere puhkepargi müügi ja teenindusjuhi Auli Solo sõnul haakub sündmus ka Kaitseressursside Ameti eestvedamisel käivitatud Riigikaitseaasta programmiga. "Embach Arena üheks eesmärgiks on toetada noorte liikumisaktiivsust ning pakkuda neile turvalisi ja juhendatud laskmisega seotud tegevusi. Kaitseaasta kujundatakse kestlikuks mudeliks, mis jätkub ka pärast 2026. aastat," sõnas ta. Riigikaitseaasta programmiga on tänavu liitunud kuus Tartu kooli: Veeriku, Tamme, Descartes, Hansa, Katoliku Hariduskeskus ja Raatuse.

Tähtvere spordipargis asuvat rullsuusaraja pikendust ja trahviringi ehitust toetasid Tartu linn, Embach Ehitus OÜ ja Sihtasutus Eesti Terviserajad. Spordipark sai lisaks kolm pinki, jalgrattahoidja ning võistluste korraldamiseks vajaminevad rajamärgised.