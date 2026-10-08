Mullu pronksi nimel heidelnud Kaljulaid teenis MM-il kaks võitu

Judoka Klen-Kristofer Kaljulaid teenis Aserbaidžaanis Bakuus toimuvatel maailmameistrivõistlustel kaks võitu ja pääses esikümnesse.

Mullu Budapestis toimunud MM-il pronksimatši jõudnud Kaljulaid alistas neljapäeval avaringis slovaki Alex Barto lisaajal ipponiga ja läks siis vastamisi hiinlase Bu Hebiligega, kelle üle tõi võidu waza-ari vääriliseks hinnatud heide.

Kolmandas ringis pidi Kaljulaid aga tunnistama kohaliku, mulluse EM-pronksimehe Murad Fatijevi. Selles matšis sooritas waza-ari Aserbaidžaani judoka ning Kaljulaidi jaoks sai MM läbi.

Fatijev alistas veerandfinaalis ka Prantsusmaa judoka Aleksa Mitrovici, aga kulla selgitavad jaapanlased Goki Tajima ja Pariisi olümpiahõbe Sanshiro Murao.