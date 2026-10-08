X!

Mullu pronksi nimel heidelnud Kaljulaid teenis MM-il kaks võitu

Judo
Klen Kristofer Kaljulaid (sinises)
Klen Kristofer Kaljulaid (sinises) Autor/allikas: IJF.org
Judo

Judoka Klen-Kristofer Kaljulaid teenis Aserbaidžaanis Bakuus toimuvatel maailmameistrivõistlustel kaks võitu ja pääses esikümnesse.

Mullu Budapestis toimunud MM-il pronksimatši jõudnud Kaljulaid alistas neljapäeval avaringis slovaki Alex Barto lisaajal ipponiga ja läks siis vastamisi hiinlase Bu Hebiligega, kelle üle tõi võidu waza-ari vääriliseks hinnatud heide.

Kolmandas ringis pidi Kaljulaid aga tunnistama kohaliku, mulluse EM-pronksimehe Murad Fatijevi. Selles matšis sooritas waza-ari Aserbaidžaani judoka ning Kaljulaidi jaoks sai MM läbi.

Fatijev alistas veerandfinaalis ka Prantsusmaa judoka Aleksa Mitrovici, aga kulla selgitavad jaapanlased Goki Tajima ja Pariisi olümpiahõbe Sanshiro Murao.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

viimased uudised

20:54

Soome laskesuusaliit teatas juba kuus nädalat enne hooaja algust koondise

20:31

Siiani operatsiooni ootav Vonn nimetati USA MK-koondisesse

19:41

Meelt muutnud Ceferin tahab UEFA presidendina jätkata veel neli aastat

18:35

Mullu pronksi nimel heidelnud Kaljulaid teenis MM-il kaks võitu

18:22

Tähtvere spordipark avab uue rulliraja pikenduse ja kutsub huvilisi laskma

18:16

Tribuntsov sai Taškendi MK-etapil viienda koha Uuendatud

17:39

IBU kinnitas Otepää valmisolekut laskesuusatamise MM-iks

16:50

Äsja Eestiski võistelnud vormelitäht sõitis ühelt GP-lt järgmisele rattaga

16:06

Nuudi pääses Ungaris kindlalt veerandfinaali

15:51

Eesti ja Islandi mängul tänati teenekaid kohtunikke

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula spordisaadet

kuula podcasti

raadiouudised

29.09

Meeste hokiliiga play-off'i seeriad muudetakse seitsmemänguliseks

21.09

Emma Triin Seer pürgib kõrgesse mängu: nukrutsemiseks aega pole

07.09

Andri Aganits: peame olema need, kes ise otsustavad mänge

07.09

Nõmme Unitedi tegevjuht uuest peatreenerist: Eric ei kõhelnud hetkekski

07.09

Tartu võrkpallijuht koondisest: minu meelest ei ole meil X-faktoriga mängijat

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

07.10

Kalev alistas võimsa viimase veerandaja toel Türgi klubi

07.10

Drell tõusis eurosarjas üleplatsimeheks

15:19

Rally Estonia kaasati ka järgmiseks hooajaks MM-sarja kalendrisse

08:05

Eestlased tulid seiklusspordis maailmameistriks

07.10

Ronaldo: väärin karistust, aga treener reetis mind

08:37

Raieste koduklubi alustas Meistrite liigat suure võiduga

07.10

Jalgpalli maailmameister naaseb kolme aasta järel väljakule

07.10

TalTech sai Põhja-Euroopa liigas esimese kaotuse

07.10

WA avaldas aasta kergejõustiklaste kandidaadid

06.10

Kõva võitlus tõi Eestile Islandi vastu viigipunkti ka koduväljakul

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo